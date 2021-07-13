Asensio sobre a Espanha nos Jogos Olímpicos: 'Objetivo é o ouro'

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Asensio, atacante do Real Madrid, irá disputar os Jogos Olímpicos pela Espanha e afirmou que o principal objetivo do grupo dirigido por Luis de la Fuente é o ouro. Em entrevista ao "As", o atleta também comentou sobre o fato de ser um dos veteranos em um plantel jovem.- Nosso objetivo claramente é o ouro, não há o que esconder. Temos esta ambição, mas sabemos que será complicado, pois há seleções muito fortes no torneio.

O jogador de 26 anos também comentou sobre a sua experiência em grandes competições e como isso pode ajudar a Espanha a chegar longe no Japão.

- Competi, em nível de clube e seleção, em grandes torneios e acredito que essa experiência possa servir para ajudar os mais jovens nos Jogos Olímpicos. Os mais experientes devem ser exemplos a serem seguidos. Estou empolgado e vamos nos preparar bem nestes dias antes da estreia.