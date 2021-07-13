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futebol

Asensio sobre a Espanha nos Jogos Olímpicos: 'Objetivo é o ouro'

Equipe treinada por Luis de la Fuente chega para o torneio de futebol como uma das grandes favoritas para terminar no topo do pódio no Japão...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 09:03

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 09:03
Crédito: AFP
Asensio, atacante do Real Madrid, irá disputar os Jogos Olímpicos pela Espanha e afirmou que o principal objetivo do grupo dirigido por Luis de la Fuente é o ouro. Em entrevista ao "As", o atleta também comentou sobre o fato de ser um dos veteranos em um plantel jovem.- Nosso objetivo claramente é o ouro, não há o que esconder. Temos esta ambição, mas sabemos que será complicado, pois há seleções muito fortes no torneio.
O jogador de 26 anos também comentou sobre a sua experiência em grandes competições e como isso pode ajudar a Espanha a chegar longe no Japão.
- Competi, em nível de clube e seleção, em grandes torneios e acredito que essa experiência possa servir para ajudar os mais jovens nos Jogos Olímpicos. Os mais experientes devem ser exemplos a serem seguidos. Estou empolgado e vamos nos preparar bem nestes dias antes da estreia.
A Espanha estreia no próximo dia 22 de julho contra o Egito, às 4h30 (horário de Brasília). Na segunda rodada, a equipe enfrenta a Austrália e fecha a fase de grupos encarando a Argentina.

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