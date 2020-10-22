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Asensio revela que recebeu proposta do Barcelona, mas salienta: 'Minha ideia é continuar no Real Madrid'

Meio-campista espanhol contou que muitos clubes o procuraram, mas que ele deseja seguir na equipe merengue....
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 16:23

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 16:23

Crédito: AFP
Após uma grave lesão sofrida em julho de 2019, Marco Asensio começa a retomar sua forma. Durante esse período, o espanhol revelou que recebeu proposta do maior rival do Real Madrid, o Barcelona.
- Sim, poderia (ir para o Barcelona), mas também tive proposta de outros clubes. Há sempre grandes equipes interessadas que perguntam pela sua situação - disse ao "Post United"O meio-campista salientou que deseja seguir no Real Madrid e continuar tendo sucesso no clube merengue.
- Há muitos clubes que se interessaram por mim, mas a minha ideia é continuar tendo sucesso no Real Madrid. Quero estar aqui. Estou animado para a temporada. Venho de um momento complicado por causa da lesão, mas trabalhei duro para conseguir voltar.

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