'As Vingadoras', time feminino do Galo vence o Ipatinga e segue invicto no Campeonato Mineiro

Na tarde desta sexta-feira, 4 de dezembro, o Galo Feminino, equipe do Atlético-MG venceu mais um duelo pelo Campeonato Mineiro da categoria. O duelo foi contra o Ipatinga e as meninas alvinegras venceram por 2 a 1, gols de Gil e Aline Pereira para o Galo, com a atacante Biscoito descontando para o time do Vale do Aço. Com o resultado, as “Vingadoras” mantém a invencibilidade e os 100% de aproveitamento na competição nas três rodadas disputadas. Veja os gols da partida na Vila Olímpica abaixo. O próximo compromisso do Galo Feminino no Estadual será o clássico contra o contra o Cruzeiro. O duelo será disputado na terça-feira, 8 de dezembro às 15h , na Toca da Raposa I. A partida será válida pela segunda rodada do torneio, pois teve de ser adiada por conta de um surto de Covid-19 no time celeste. Já o Ipatinga, ainda sem vencer, encara o América-MG, no Vale do Aço, sábado, 12 de dezembro. Formato do campeonato​São quatro times no Mineiro 2020(América-MG, Atlético-MG, Cruzeiro e Ipatinga) que se enfrentam em dois turnos na primeira fase. As duas melhores equipes se classificam para a final e decidem o título. O Cruzeiro é o atual campeão mineiro feminino.