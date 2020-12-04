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'As Vingadoras', time feminino do Galo vence o Ipatinga e segue invicto no Campeonato Mineiro

O Galo Feminino está na liderança da competição estadual após três rodadas...

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 18:53

LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 18:53
Crédito: As Vingadoras seguem na liderança do Mineiro Feminino 2020 após três rodadas-(Divulgação/GaloFFeminino
Na tarde desta sexta-feira, 4 de dezembro, o Galo Feminino, equipe do Atlético-MG venceu mais um duelo pelo Campeonato Mineiro da categoria. O duelo foi contra o Ipatinga e as meninas alvinegras venceram por 2 a 1, gols de Gil e Aline Pereira para o Galo, com a atacante Biscoito descontando para o time do Vale do Aço. Com o resultado, as “Vingadoras” mantém a invencibilidade e os 100% de aproveitamento na competição nas três rodadas disputadas. Veja os gols da partida na Vila Olímpica abaixo. O próximo compromisso do Galo Feminino no Estadual será o clássico contra o contra o Cruzeiro. O duelo será disputado na terça-feira, 8 de dezembro às 15h , na Toca da Raposa I. A partida será válida pela segunda rodada do torneio, pois teve de ser adiada por conta de um surto de Covid-19 no time celeste. Já o Ipatinga, ainda sem vencer, encara o América-MG, no Vale do Aço, sábado, 12 de dezembro. Formato do campeonato​São quatro times no Mineiro 2020(América-MG, Atlético-MG, Cruzeiro e Ipatinga) que se enfrentam em dois turnos na primeira fase. As duas melhores equipes se classificam para a final e decidem o título. O Cruzeiro é o atual campeão mineiro feminino.

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