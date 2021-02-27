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futebol

Às vésperas do Paulistão, São Paulo recebe propostas pelo volante Luan

O atleta ainda não foi inscrito no Campeonato Paulista devido às sondagens...
LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 17:12

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 17:12

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O volante Luan Santos recebeu propostas para deixar o São Paulo, de acordo com informações do Globo Esporte. Essas ofertas foram responsáveis pelo jogador não ter sido inscrito no Campeonato Paulista, uma vez que o time só o inscreverá quando seu futuro estiver definido. Os clubes interessados seguem mantidos em sigilo, mas a vontade do jogador é de ficar no Tricolor.Devido ao limite de 26 jogadores na lista A e à possibilidade de que Luan deixe o clube, foi decidido deixá-lo de fora da primeira relação de inscritos. Dessa forma, caso ele saia do clube o time não perderá uma vaga na lista. se deve ao fato de haver um limite de 22 jogadores por clube na lista A. O Tricolor optou, portanto, por outros atletas, como o Liziero.
Assim, Luan não estará presente no jogo do próximo domingo (28), que será a primeira partida do São Paulo no Paulistão e na temporada, contra o Botafogo-SP, às 19h, no Morumbi.
O jogo marca a estreia do técnico Hernán Crespo no comando do Tricolor. Ele, agora, terá que achar um substituto para Luan na posição de primeiro volante, para essa primeira rodada. O atleta é um dos únicos jogadores do time na função.Ao São Paulo, a saída de Luan não é nem um pouco interessante. Com poucos nomes para a posição, o clube busca a contratação de um primeiro volante na janela de transferências. Gabriel Silva, jogador do Nacional, do Uruguai, é um nome cotado.

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