Às vésperas do Paulistão, São Paulo recebe propostas pelo volante Luan

O volante Luan Santos recebeu propostas para deixar o São Paulo, de acordo com informações do Globo Esporte. Essas ofertas foram responsáveis pelo jogador não ter sido inscrito no Campeonato Paulista, uma vez que o time só o inscreverá quando seu futuro estiver definido. Os clubes interessados seguem mantidos em sigilo, mas a vontade do jogador é de ficar no Tricolor.Devido ao limite de 26 jogadores na lista A e à possibilidade de que Luan deixe o clube, foi decidido deixá-lo de fora da primeira relação de inscritos. Dessa forma, caso ele saia do clube o time não perderá uma vaga na lista. se deve ao fato de haver um limite de 22 jogadores por clube na lista A. O Tricolor optou, portanto, por outros atletas, como o Liziero.