Às vésperas de seu 7º duelo, Paulão apresenta bom retrospecto em Clássicos-Rei

Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza EC

Titular e capitão da equipe, Paulão já soma 49 jogos pelo Fortaleza, 37 somente nesta temporada. Campeão do Cearense 2020, o experiente zagueiro de 34 anos possui grande identificação com o clube e, nesta semana, vive a expectativa do aguardado duelo contra o Ceará.

Com a chegada de mais um Clássico-Rei, o retrospecto de Paulão chama a atenção frente ao tradicional rival. Em 2019, um clássico e uma vitória. Já em 2020, são três vitórias e duas derrotas, totalizando um aproveitamento individual de 66,7% em confrontos com o Ceará.

Há poucos dias, Paulão estendeu seu vínculo, que se encerrava no fim do ano, e prorrogou o contrato com o Leão até o fim do Brasileirão. O Fortaleza volta a campo neste domingo às 20h30, contra o Ceará, no Castelão.

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