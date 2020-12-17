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Às vésperas de seu 7º duelo, Paulão apresenta bom retrospecto em Clássicos-Rei

Zagueiro do Fortaleza sustenta números vantajosos em confrontos com o rival Ceará, que enfrentará o Leão neste domingo
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LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 17:12

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 17:12

Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza EC
Titular e capitão da equipe, Paulão já soma 49 jogos pelo Fortaleza, 37 somente nesta temporada. Campeão do Cearense 2020, o experiente zagueiro de 34 anos possui grande identificação com o clube e, nesta semana, vive a expectativa do aguardado duelo contra o Ceará.
Com a chegada de mais um Clássico-Rei, o retrospecto de Paulão chama a atenção frente ao tradicional rival. Em 2019, um clássico e uma vitória. Já em 2020, são três vitórias e duas derrotas, totalizando um aproveitamento individual de 66,7% em confrontos com o Ceará.
Há poucos dias, Paulão estendeu seu vínculo, que se encerrava no fim do ano, e prorrogou o contrato com o Leão até o fim do Brasileirão. O Fortaleza volta a campo neste domingo às 20h30, contra o Ceará, no Castelão.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
O clássico será válido pela 26ª rodada do Brasileirão.

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