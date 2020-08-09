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Às vésperas da Champions, Atlético de Madrid tem dois casos positivos de coronavírus

Clube espanhol informou que realizou exames no sábado e que neste domingo saiu o resultado. Clube enfrenta o RB Leipzig, da Alemanha, na quarta-feira...

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 16:22

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 16:22
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
O Atlético de Madrid informou neste domingo que duas pessoas da delegação do clube que estavam escaladas para viajar para Lisboa, onde ocorrerá a fase final da Liga dos Campeões, testaram positivo para o novo coronavírus.
Segundo o clube, que não divulgou a identidade dos infectados, ambos já estão isolados em suas respectivas casas. Atendendo ao protocolo imposto pela Uefa, todos os nomes que estavam escalados para a viagem farão novos testes, bem como pessoas próximas aos que testaram positivo.
Por conta disso, a viagem do clube à capital portuguesa pode ser adiada. O clube informou que assim que tiver novas informações sobre a programação as tornará públicas.
O Atlético de Madrid encara o RB Leipzig, da Alemanha, na quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio José Alvalade.

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