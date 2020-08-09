Às vésperas da Champions, Atlético de Madrid tem dois casos positivos de coronavírus

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

O Atlético de Madrid informou neste domingo que duas pessoas da delegação do clube que estavam escaladas para viajar para Lisboa, onde ocorrerá a fase final da Liga dos Campeões, testaram positivo para o novo coronavírus.

Segundo o clube, que não divulgou a identidade dos infectados, ambos já estão isolados em suas respectivas casas. Atendendo ao protocolo imposto pela Uefa, todos os nomes que estavam escalados para a viagem farão novos testes, bem como pessoas próximas aos que testaram positivo.

Por conta disso, a viagem do clube à capital portuguesa pode ser adiada. O clube informou que assim que tiver novas informações sobre a programação as tornará públicas.