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futebol

Arturo Vidal deve assinar com a Inter de Milão nesta segunda ou terça

Meio-campista chileno quer participar do primeiro dia de treinos da equipe, que começa nesta terça-feira, e já tem todos os detalhes do contrato definidos para sua ida...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 08:30

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 08:30
Crédito: Lluis Gene/AFP
O meio-campista Arturo Vidal é esperado em Milão na noite desta segunda-feira ou na manhã de terça-feira para assinar o contrato de sua ida para a Inter, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”. O chileno comunicou a diretoria do Barcelona que abre mão dos próximos salários no clube para se transferir e iniciar sua etapa no clube italiano o quanto antes.O time comandado por Antonio Conte retorna aos treinamentos nesta terça visando a preparação para o início do Campeonato Italiano que começa a partir do dia 19 de setembro. O veterano de 33 anos quer participar da preparação com os novos companheiros desde o primeiro dia e já tem todos os termos do contrato definidos com a Inter, faltando apenas a assinatura do vínculo.
O jogador não deve participar do treinamento dirigido por Ronald Koeman nesta segunda-feira, uma vez que não faz parte dos planos do técnico holandês e já tem sua saída acertada. Vidal já tinha sido alvo da Inter de Milão na janela de janeiro, mas o clube culé não quis se desfazer do meio-campista no meio da temporada.

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