Arturo Vidal deve assinar com a Inter de Milão nesta segunda ou terça

O meio-campista Arturo Vidal é esperado em Milão na noite desta segunda-feira ou na manhã de terça-feira para assinar o contrato de sua ida para a Inter, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”. O chileno comunicou a diretoria do Barcelona que abre mão dos próximos salários no clube para se transferir e iniciar sua etapa no clube italiano o quanto antes.O time comandado por Antonio Conte retorna aos treinamentos nesta terça visando a preparação para o início do Campeonato Italiano que começa a partir do dia 19 de setembro. O veterano de 33 anos quer participar da preparação com os novos companheiros desde o primeiro dia e já tem todos os termos do contrato definidos com a Inter, faltando apenas a assinatura do vínculo.