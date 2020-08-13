Arturo Vidal afirma que Bayern irá enfrentar o melhor time do mundo

Crédito: Vidal não pôde atuar no jogo contra o Napoli por estar suspenso (Divulgação/Barcelona

O meio-campista Arturo Vidal não se preocupou com as declarações de ídolos do Bayern de Munique, como Lothar Matthaus, a respeito do favoritismo dos bávaros no duelo pela Liga dos Campeões. O chileno, que já atuou no clube alemão, afirmou que o Barcelona é o melhor time do mundo e que não dá muita atenção para o que é dito fora de campo.

- Eu escutei algo, mas não prestei muita atenção. Conheço as pessoas do Bayern e os jogadores não pensam dessa forma. Nesta sexta não jogam contra times da Bundesliga, mas sim contra o Barcelona, a melhor equipe do mundo.O atleta também foi mais um alvo da comparação entre Lionel Messi e Lewandowski e explicou o motivo da difícil questão.

- Lewandowski é um jogador extraordinário, mas é muito difícil comparar, pois Messi é de outro planeta.