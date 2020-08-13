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futebol

Arturo Vidal afirma que Bayern irá enfrentar o melhor time do mundo

Chileno mostra confiança na véspera da partida decisiva pela Liga dos Campeões. Meio-campista também disse que Messi é de outro planeta ao compará-lo com Lewandowski...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 14:43

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 14:43

Crédito: Vidal não pôde atuar no jogo contra o Napoli por estar suspenso (Divulgação/Barcelona
O meio-campista Arturo Vidal não se preocupou com as declarações de ídolos do Bayern de Munique, como Lothar Matthaus, a respeito do favoritismo dos bávaros no duelo pela Liga dos Campeões. O chileno, que já atuou no clube alemão, afirmou que o Barcelona é o melhor time do mundo e que não dá muita atenção para o que é dito fora de campo.
- Eu escutei algo, mas não prestei muita atenção. Conheço as pessoas do Bayern e os jogadores não pensam dessa forma. Nesta sexta não jogam contra times da Bundesliga, mas sim contra o Barcelona, a melhor equipe do mundo.O atleta também foi mais um alvo da comparação entre Lionel Messi e Lewandowski e explicou o motivo da difícil questão.
- Lewandowski é um jogador extraordinário, mas é muito difícil comparar, pois Messi é de outro planeta.
Vidal em diversos momentos enfatizou sobre o Barcelona ser o melhor time do mundo ao responder questões sobre o favoritismo do Bayern, devido ao grande momento da equipe alemã, e ao pessimismo de alguns torcedores culés. O chileno, que não sabe se será titular, esbanjou confiança na véspera do confronto.

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