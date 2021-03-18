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  • Artur Vieira, ex-Fluminense, planeja futuro da carreira, mas afirma não ter preferência por um país específico
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Artur Vieira, ex-Fluminense, planeja futuro da carreira, mas afirma não ter preferência por um país específico

Zagueiro está sem clube, mas garantiu que vem treinando com constância. Em 2019, ele defendeu o Barito Putera, da Indonésia, e ano passado o Khon Kaen FC, da Tailândia...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 17:34

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 17:34
Crédito: Artur Vieira analisou o crescimento do número de atletas brasileiros no futebol tailandês (Divulgação
Com passagens por Atlético-GO, Fluminense, Goiás e outras equipes, Artur Vieira ainda não sabe o clube que irá defender em 2021, mas o zagueiro vem traçando aos poucos o perfil de onde pretende atuar. Apesar disso, o jogador não tem preferência de país e por já ter atuado no exterior, adaptação, idioma e culinária diferentes não seriam um fato inédito na carreira. Em 2019, ele reforçou o Barito Putera, da Indonésia, e no ano passado estava no Khon Kaen FC, da Tailândia.
> Confira a tabela da Champions League- Estou mantendo a forma física em academia e treinos na praia. Hoje o atleta não tem mais espaço de ficar um tempo sem treinar. A oportunidade aparece de um dia para o outro e temos que chegar preparados. Não tenho preferência de onde trabalhar eu quero um clube que tenha um projeto de crescer e eu possa estar junto, independente do país. Quero um lugar onde eu me sinta bem e feliz - afirmou
O jogador, que foi um dos diversos brasileiros a atuarem na Tailândia, foi questionado sobre esse mercado ter tido um crescimento tão grande nos últimos anos para os brasileiros. Artur, de 30 anos, contou um pouco da sua experiência e aprovou o período que esteve por lá.
- É um país ótimo para morar e para trabalhar, eles foram muito corretos comigo e o futebol tem muita qualidade, eu gostei muito. Eles gostam muito de brasileiros, todos os times têm pelo menos um, em todas as divisões, é um mercado muito bom para nós. Eu acredito que o país esteja fechado, mas, assim que abrir e voltar tudo ao normal, vai crescer mais ainda de brasileiros. É um lugar que eu quero voltar a atuar quando tudo normalizar - concluiu.

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