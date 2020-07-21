Artur completará 100 jogos pelo Columbus Crew: “É uma honra atingir uma marca como essa”

Crédito: Arthur pretende fazer história com camisa do Columbus Crew (Divulgação/Columbus Crew

Titular absoluto e um dos jogadores mais regulares do Columbus Crew nas últimas temporadas, o meio-campista Artur está pronto para viver mais um momento especial no futebol dos Estados Unidos. Nesta terça-feira, o brasileiro atingirá a marca de 100 partidas oficiais com a camisa do clube, no duelo diante do Atlanta United, às 21h (horário de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da MLS..

- É uma honra atingir uma marca tão significativa como essa. Estou no meu quarto ano aqui e desde o meu primeiro dia no Columbus Crew sempre fui extremamente bem tratado por todos. Quando cheguei, me surpreendi demais com a estrutura e, ao longo dessas temporadas, as coisas só melhoraram. Todo esse suporte foi fundamental para minha adaptação no país e, hoje, me sinto totalmente em casa. Espero seguir atuando bem para ajudar o time a conquistar os objetivos - ressaltou.

Formado nas categorias de base do São Paulo, Artur subiu para o time profissional em 2016, quando disputou quatro partidas sob o comando do então técnico Edgardo Bauza. No ano seguinte, foi emprestado ao Columbus Crew para ganhar experiência. Suas boas atuações na campanha que terminou com o vice-campeonato da Conferência Leste da MLS, contudo, fizeram com que a equipe estadunidense o adquirisse em definitivo.

Nas temporadas seguintes, o volante seguiu sendo essencial para o time do estado de Ohio. Prova disso é que enquanto esteve à disposição, sempre atuou. Mais do que isso, foi titular em praticamente todos os confrontos. Das 107 partidas em que foi relacionado, jogou 99, sendo 91 desde o início. Além disso, marcou um gol e deu três assistências.

Neste ano, Artur participou dos quatro jogos do Columbus Crew e ajudou a equipe não apenas a manter a invencibilidade e sofrer apenas um gol, mas também a garantir a classificação antecipada para a fase mata-mata da MLS, em formato especial por conta da pandemia do novo coronavírus e que está sendo disputado inteiramente no complexo esportivo da Disney, em Orlando, sem a presença do público.