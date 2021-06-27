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Artilheiros e decisivos, Lukaku e Cristiano Ronaldo fazem duelo à parte nas oitavas da Eurocopa

Atacantes de Bélgica e Portugal, respectivamente, entram em campo como grandes destaques da fase de grupos da Eurocopa. Duelo será o quarto entre eles na temporada...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 06:00
Crédito: Arte Lance!
Dois dos principais atacantes do futebol mundial atualmente, Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo se enfrentam neste domingo pela Eurocopa. E entre os grandes nomes da primeira fase da competição, um deles dará adeus ao sonho do título. Clique aqui e saiba todas as informações da partida.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaDepois de uma boa fase de grupos a nível individual dos dois jogadores, o chaveamento do torneio reservou o encontro das seleções precocemente. Enquanto a Bélgica teve uma campanha com 100% de aproveitamento, Portugal somou apenas uma vitória e passou como um dos melhores terceiros colocados.
O atacante belga começou a fase de grupos marcando duas vezes contra a Rússia, mostrando que seria um dos candidatos à artilharia da competição. Ao todo, o camisa 9 balançou as redes três vezes. CR7 não quis ficar para trás e marcou cinco gols. O lusitano quebrou recordes e lidera a artilharia do torneio de maneira isolada.
O equilíbrio é tanto que até em títulos Lukaku e Cristiano Ronaldo tiveram motivos para comemorar. A Inter de Milão quebrou uma hegemonia de nove anos de títulos nacionais da Juventus e conquistou o Italiano. Por outro lado, a Velha Senhora foi campeã da Copa da Itália, eliminando justamente a Nerazzurri na semifinal.
Agora chegou a hora de saber quem levará a melhor somando toda a temporada no duelo à parte e quem continuará sonhando com o troféu. Depois de conquistar em 2016, Cristiano Ronaldo quer repetir a dose e se sagrar bicampeão. Lukaku, por sua vez, depois do terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018, tenta dar o primeiro título da história dos Diabos Vermelhos.
* Estagiário, sob supervisão de Cayo Pereira.

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