Artilheiros e decisivos, Lukaku e Cristiano Ronaldo fazem duelo à parte nas oitavas da Eurocopa

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Dois dos principais atacantes do futebol mundial atualmente, Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo se enfrentam neste domingo pela Eurocopa. E entre os grandes nomes da primeira fase da competição, um deles dará adeus ao sonho do título. Clique aqui e saiba todas as informações da partida.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaDepois de uma boa fase de grupos a nível individual dos dois jogadores, o chaveamento do torneio reservou o encontro das seleções precocemente. Enquanto a Bélgica teve uma campanha com 100% de aproveitamento, Portugal somou apenas uma vitória e passou como um dos melhores terceiros colocados.

O atacante belga começou a fase de grupos marcando duas vezes contra a Rússia, mostrando que seria um dos candidatos à artilharia da competição. Ao todo, o camisa 9 balançou as redes três vezes. CR7 não quis ficar para trás e marcou cinco gols. O lusitano quebrou recordes e lidera a artilharia do torneio de maneira isolada.

O equilíbrio é tanto que até em títulos Lukaku e Cristiano Ronaldo tiveram motivos para comemorar. A Inter de Milão quebrou uma hegemonia de nove anos de títulos nacionais da Juventus e conquistou o Italiano. Por outro lado, a Velha Senhora foi campeã da Copa da Itália, eliminando justamente a Nerazzurri na semifinal.

Agora chegou a hora de saber quem levará a melhor somando toda a temporada no duelo à parte e quem continuará sonhando com o troféu. Depois de conquistar em 2016, Cristiano Ronaldo quer repetir a dose e se sagrar bicampeão. Lukaku, por sua vez, depois do terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018, tenta dar o primeiro título da história dos Diabos Vermelhos.