Artilheiros da Taça EDP viram referência dentro das comunidades

Dedicação, persistência, foco e até mesmo carisma são algumas características de quem tem vontade de vencer, independente da área. E é assim que os artilheiros da Taça EDP das Comunidades são.

Os garotos, além de despontarem no topo da lista com maior número de gols de suas equipes, influenciam de forma benéfica a meninada, que também sente vontade de seguir o mesmo caminho para brilhar no futuro.

Riquelme já passou por peneira no Botafogo Crédito: Divulgação

Batizado com nome de ex-jogador e camisa 10 do Barcelona, Riquelme Neres, 16 anos, é o artilheiro do São Pedro IV  uma das equipes finalistas da Taça, com cinco gols. Segundo o técnico da equipe, Rafael Neres, ele participou de seletiva do sub-17 do Botafogo e do Bahia. Ele é um excelente jogador e passou na peneira, mas não pôde ficar por falta de apoio financeiro. Porém, com o talento dele, ainda terá muito tempo para alcançar o que deseja, que é se tornar atleta profissional, explicou.

Ainda de acordo com o técnico, a Taça EDP reavivou o espírito esportivo da Grande São Pedro e a comunidade já está com planos de reinaugurar a escolinha de futebol. Acredito que me breve vamos voltar com os trabalhos da escolinha, pois os meninos querem participar da próxima copa. Tudo por influência do Riquelme. Ou seja, o projeto influenciou as boas práticas no bairro, uniu a comunidade e já pode revelar novos craques. É algo muito importante para todos, seja como indivíduo ou seja como profissional.

Outro que comemora a excelente campanha dentro e fora de campo é o time de Muquiçaba, que disputa o título contra o São Pedro IV. Para o técnico Ebenezer Ramalhete Ferreira, o torneio é uma vitrine para quem sonha em se tornar profissional, além de unir a comunidade.

Graças à Taça, a comunidade está mais próxima, embora Guarapari seja um município grande. Houve a mobilização de muitos jogadores e suas famílias. Isso mostra a força do projeto, disse.

Orgulhoso por sua cria, o responsável pelo time revela o nome do artilheiro: Gabriel Calais, 17 anos, que marcou quatro gols durante a competição. Indicado para participar de peneiras no América mineiro e no Cruzeiro, o jovem ainda não foi selecionado, embora seja muito dedicado, segundo o professor. Ele é uma revelação e tenho esperança de que ele vá conseguir alcançar seu objetivo, pois é um jogador polivalente, o que o torna diferente e especial.

Gabriel, à esquerda, é artilheiro do Muquiçaba Crédito: Divulgação

O técnico conta, ainda, que o atleta é muito querido no bairro e serve de inspiração para outros meninos. Gabriel é muito esclarecido, alegre, dedicado. Ele arrebanha um monte por onde passa com seu carisma, argumentou.

Comunidades unidas e mais fortes

A mobilização das 32 comunidades participantes da Taça EDP foi importante para o sucesso do projeto. A população desses bairros teve a oportunidade de participar das diversas ações realizadas durantes os jogos, com entrega de lâmpadas de baixo consumo, panfletos explicativos sobre o uso da rede elétrica, mini palestras sobre uso consciente de energia, por exemplo.

A premiação está sendo muito esperada pelas comunidades finalistas e ambas já estão com boas ideias sobre o que pretendem fazer. Vale lembrar que o bairro campeão receberá uma benfeitoria da EDP em alguma praça, parque ou quadra de esportes no valor de 30 mil reais. A definição do espaço a receber melhorias será em comum acordo entre as partes.

A grande final da Taça EDP das Comunidades será no próximo domingo (10), no campo do Tupy, em Vila Velha. Além dos jogos para definir os quatro primeiros colocados, haverá cerimônia de encerramento com divulgação da melhor torcida, que ganhará uma festa de confraternização no valor de R$ 5 mil.

Finais da Taça EDP das Comunidades

Data: domingo (10)

Local: Campo do Tupy, em Vila Velha

Horários: 8 horas - Muquiçaba x São Pedro 4 (feminino)