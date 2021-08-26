Artilheiro no Shanghai SIPG, Ricardo Lopes espera crescimento no clube chinês

Crédito: Brasileiro é destaque na China (Divulgação / Shanghai SIPG

Destaque do Shanghai SIPG nesta temporada, o atacante brasileiro Ricardo Lopes falou sobre a motivação para continuar crescendo de produção com a camisa do clube chinês. Segundo ele, a meta é fazer um ótimo segundo semestre.

Veja a tabela da Champions- Estou muito motivado para esse segundo semestre. Vou trabalhar muito para melhorar meus números no clube e para crescer de produção com a camisa do Shanghai. Estou muito focado nesta evolução - disse o atacante brasileiro.

Segundo Ricardo Lopes, o grupo da equipe vai continuar lutando pelo título chinês.