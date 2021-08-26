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futebol

Artilheiro no Shanghai SIPG, Ricardo Lopes espera crescimento no clube chinês

Atacante brasileiro está passando por ótimo momento em sua carreira atuando na China pelo Shanghai SIPG...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 15:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 15:39
Crédito: Brasileiro é destaque na China (Divulgação / Shanghai SIPG
Destaque do Shanghai SIPG nesta temporada, o atacante brasileiro Ricardo Lopes falou sobre a motivação para continuar crescendo de produção com a camisa do clube chinês. Segundo ele, a meta é fazer um ótimo segundo semestre.
Veja a tabela da Champions- Estou muito motivado para esse segundo semestre. Vou trabalhar muito para melhorar meus números no clube e para crescer de produção com a camisa do Shanghai. Estou muito focado nesta evolução - disse o atacante brasileiro.
Segundo Ricardo Lopes, o grupo da equipe vai continuar lutando pelo título chinês.
- Vamos continuar lutando muito para terminarmos o ano com o título da liga. Será muito importante para todos no clube. Temos que nos dedicar ao máximo para que isso seja possível - concluiu.

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