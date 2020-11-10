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Artilheiro no Maracanã, Reinaldo espera jogo duro contra o Flamengo

Lateral do São Paulo falou sobre a expectativa para o duelo pelas quartas de final da Copa do Brasil e ressaltou a confiança do elenco tricolor enfrentar o Rubro-negro...
LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 19:32

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 19:32

Crédito: Reinaldo já marcou três gols no Maracanã e busca aumentar a contagem no duelo da próxima quarta-feira (Maga Jr/Ofotografico/Lancepress!
Intocável no São Paulo sob o comando de Fernando Diniz, o lateral Reinaldo espera um jogo duro contra o Flamengo na próxima quarta, pela Copa do Brasil. Titular absoluto do Tricolor e um dos líderes do elenco, o jogador falou sobre a qualidade do adversário, mas ressaltou a força do elenco são-paulino e afirmou que a equipe está confiante para o duelo no Maracanã.
TABELA>Veja como estão os chaveamentos da Copa do Brasil>Confira a classificação atualizada do Brasileirão
- Será uma partida muito complicada contra uma grande equipe. Sabemos a dificuldade de enfrentar o Flamengo, mas temos muita confiança e sabemos da nossa capacidade. Então na Copa do Brasil o primeiro jogo é sempre importante buscar um bom resultado, e estamos preparados para fazer uma grande partida - afirmou o lateral-esquerdo do Tricolor antes do embarque ao Rio de Janeiro.Há nove dias, o São Paulo visitou o Flamengo em partida válida pelo Brasileirão e não tomou conhecimento da equipe carioca. Em pleno Maracanã, o Tricolor goleou o Rubro-negro, por 4 a 1, em uma das melhores atuações do elenco nesta temporada. Naquela ocasião, Reinaldo marcou um dos gols e foi destaque no confronto.
O lateral, inclusive, costuma se dar bem jogando no estádio. Por lá, defendendo a camisa do São Paulo, Reinaldo já marcou gols em três oportunidades. Depois do Morumbi - onde já fez nove gols -, o Maracanã é o estádio onde o jogador mais balançou as redes adversárias.
- O Maracanã é um estádio que todo jogador sonha em atuar e que tenho grandes memórias. Fico feliz em ter feito gols com a camisa do São Paulo lá. Mas agora é um novo desafio e mais um jogo muito importante. Então espero fazer o meu melhor dentro de campo para ajudar a equipe junto com meus companheiros a sair com um grande resultado - concluiu o lateral.

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