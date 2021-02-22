Artilheiro no Japão, ex-atacante de Santos e Corinthians acerta com o Shandong Luneng, da China

Crédito: Divulgação/Shandong

O atacante Léo assinou com o Shandong Luneng por cinco temporadas. Aos 23 anos, o jogador foi adquirido pelo time chinês junto ao Urawa Reds, do Japão. No novo clube, o centroavante se junta aos brasileiros Róger Guedes e Moisés.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

GALERIA> Elenco do Real Madrid recebe carros de luxo de presente. Confira fotos!

Léo despertou interesse do futebol chinês pelo destaque no Japão nas últimas três temporadas. Após atuar pelos times de base de Santos e Corinthians, o atacante iniciou a vida na Ásia, no Gainare Tottori, onde, em 2018, foi artilheiro da terceira divisão japonesa, com 24 gols em 31 jogos.

No ano seguinte, foi o maior goleador da segunda divisão, com 28 gols em 38 partidas pelo Albirex Niigata. O jogador foi o único na história da J-League a ser artilheiro por dois anos seguidos em competições da liga japonesa.Já em 2020, no Urawa Reds, da primeira divisão, o atacante anotou 13 gols em 29 partidas. Após percorrer as três divisões do Japão, o atacante pode contar uma história de sucesso e retomada da carreira fora do Brasil.

Ao todo no Japão, foram 99 jogos disputados e 65 gols marcados. No Brasil, Léo atuou pelo Santos (sub-23 e sub-20), Ituano (sub-20), Corinthians (sub-15 ao sub-20) e Red Bull (sub-15).

- Serei eternamente grato pelo Japão e pelo povo japonês. Cheguei na terceira divisão, com a expectativa de retomar minha carreira e fazer o meu melhor, que é fazer gols. Consegui isso nas últimas três temporadas, que foram incríveis para mim. Após grandes feitos que pude comemorar ao lado da minha família, parto para um desafio novo, de atuar em uma liga muito valorizada e em uma equipe que sempre recebeu muito bem os atletas brasileiros. A minha felicidade é enorme por esse momento em minha carreira - disse o jogador.

Anunciado pelo clube chinês nesta segunda-feira, Léo já está na China. Porém, ainda longe do Shandong Luneng. O atacante segue em regime de quarentena, sob os cuidados do governo chinês, em Xangai.