Artilheiro na área! Caio Dantas é apresentado ao Náutico

Crédito: Tiago Caldas/Náutico

Sem Kieza pelo restante da Série B, o Náutico agiu rápido no mercado e trouxe o atacante Caio Dantas para suprir a carência no time de Hélio dos Anjos.

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Em sua apresentação, o novo artilheiro não pensou duas vezes e evitou qualquer status de substituto do ídolo da torcida.

‘Claro que Kieza é um grande jogador, fez grandes trabalhos por onde passou. E aqui no Náutico não foi diferente. Mas eu venho para ser o Caio Dantas, fazer meu trabalho, dar meu melhor para ajudar o clube. Espero responder à altura’, afirmou.

Sampaio Corrêa

Caio Dantas pegou fama em sua época de Sampaio Corrêa, quando anotou 17 gols na última Série B e ficou no topo da artilharia.

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