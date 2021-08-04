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futebol

Artilheiro na área! Caio Dantas é apresentado ao Náutico

Sem Kieza, Caio Dantas é a principal esperança do Timbu na sequência da Série B...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 17:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 17:25
Crédito: Tiago Caldas/Náutico
Sem Kieza pelo restante da Série B, o Náutico agiu rápido no mercado e trouxe o atacante Caio Dantas para suprir a carência no time de Hélio dos Anjos.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em sua apresentação, o novo artilheiro não pensou duas vezes e evitou qualquer status de substituto do ídolo da torcida.
‘Claro que Kieza é um grande jogador, fez grandes trabalhos por onde passou. E aqui no Náutico não foi diferente. Mas eu venho para ser o Caio Dantas, fazer meu trabalho, dar meu melhor para ajudar o clube. Espero responder à altura’, afirmou.
Sampaio Corrêa
Caio Dantas pegou fama em sua época de Sampaio Corrêa, quando anotou 17 gols na última Série B e ficou no topo da artilharia.
Estreia
Agora, o Náutico corre contra o tempo e tenta acertar a documentação para ter Caio Dantas no fim de semana, quando o Timbu mede forças diante do Confiança, nos Aflitos.

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