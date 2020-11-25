Artilheiro máximo do Napoli, Mertens se despede de Maradona: 'Clube perdeu parte de sua alma'

Grande ídolo do Napoli e maior artilheiro da história do clube, o belga Dries Mertens se despediu de Diego Maradona, que morreu nesta quarta-feira, aos 60 anos, na Argentina. O ex-jogador atuou na equipe italiana entre 1984 e 1991 e conquistou quatro títulos.- Quando há 7 anos me ofereceram para assinar pelo Napoli, meus pensamentos foram imediatamente para a magia que te vi fazer com a camisa azul. Napoli perdeu parte de sua alma hoje. Você foi, e sempre será, uma inspiração para todos nós. Se nos últimos anos meu nome foi colocado ao lado do seu, peço desculpas, porque eu nunca estarei no seu nível. O que você fez pela "nossa" cidade ficará para sempre na história. A partir de amanhã vestir a camisa azul será uma responsabilidade ainda maior. Adeus, ídolo. Foi um orgulho conhecê-lo - disse Mertens, pelas redes sociais.