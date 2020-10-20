Artilheiro, Léo Melo é destaque do Voltaço no Carioca sub-20

Crédito: Divulgação/Volta Redonda

Principal destaque do Volta Redonda no Carioca sub-20, o atacante Léo Melo vive uma fase especial. Com seis gols marcados em oito partidas, o jogador é um dos que mais balançaram as redes até agora no torneio. Aos 19 anos, Léo fala sobre seu ótimo momento.

- Estou muito satisfeito com o rendimento que tenho apresentado. Sei do meu potencial, tenho objetivos e desejo concretizá-los. Um deles certamente é ajudar o Volta Redonda a fazer uma boa Taça Rio - afirmou.

A outra grande meta de Léo parece estar próxima de se tornar realidade. O atleta vem sendo observado pelo treinador do time profissional que disputa atualmente a Série C do Campeonato Brasileiro. Léo acredita que tem chances reais de jogar a competição nacional.