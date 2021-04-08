Artilheiro, Kaká Mendes ajuda seu clube em acesso à primeira divisão da Arábia Saudita

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

A primeira temporada do meia Kaká Mendes no futebol do exterior está sendo melhor que a prevista pelo jogador e ainda pode melhorar. Artilheiro do Al Akhdoud, clube da segunda divisão da Arábia Saudita, o brasileiro é o principal nome da equipe na campanha que já garantiu o acesso do time à primeira divisão. Com oito gols e quatro assistências na liga, Kaká falou sobre a fase vivida.

- Minha expectativa quando deixei o Brasil era boa, mas de fato as coisas aconteceram de forma fantástica, tanto coletivamente como individualmente. Conquistamos o acesso para um clube que passou 28 anos tentando este objetivo. É um feito histórico. E ser um dos grandes responsáveis por isso, me deixa muito feliz - afirmou.

Nesta sexta-feira o Al Akhdoud decide uma vaga na final do campeonato. Jogando pelo empate, ele luta para terminar em primeiro no seu grupo. O adversário será o Bisha, segundo colocado, que também já subiu. Para Kaká, por mais importante que seja o que já foi alcançado, um título tem um valor inestimável.