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Artilheiro, Kaká Mendes ajuda seu clube em acesso à primeira divisão da Arábia Saudita

Com oito gols e quatro assistências na liga, brasileiro agora quer o título para o Al Akhdoud...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 19:35

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 19:35
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
A primeira temporada do meia Kaká Mendes no futebol do exterior está sendo melhor que a prevista pelo jogador e ainda pode melhorar. Artilheiro do Al Akhdoud, clube da segunda divisão da Arábia Saudita, o brasileiro é o principal nome da equipe na campanha que já garantiu o acesso do time à primeira divisão. Com oito gols e quatro assistências na liga, Kaká falou sobre a fase vivida.
- Minha expectativa quando deixei o Brasil era boa, mas de fato as coisas aconteceram de forma fantástica, tanto coletivamente como individualmente. Conquistamos o acesso para um clube que passou 28 anos tentando este objetivo. É um feito histórico. E ser um dos grandes responsáveis por isso, me deixa muito feliz - afirmou.
Nesta sexta-feira o Al Akhdoud decide uma vaga na final do campeonato. Jogando pelo empate, ele luta para terminar em primeiro no seu grupo. O adversário será o Bisha, segundo colocado, que também já subiu. Para Kaká, por mais importante que seja o que já foi alcançado, um título tem um valor inestimável.
- Queremos ser campeões. A primeira meta nós já atingimos, mas isso não anula a relevância de um troféu na vida de um atleta e na história de uma agremiação. Lutaremos muito pela vaga contra o Bisha - concluiu.

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