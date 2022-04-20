Artilheiro isolado do Paulista A2, Bruno Lopes fala sobre fase artilheira no Oeste

O Oeste fez grande campanha no Paulista A2 da atual temporada. Apesar de bater na trave diante do São Bento na semifinal, o time de Barueri mostrou que pode conseguir bons frutos neste ano. TABELA Veja a classificação da Série D do Brasileiro

Artilheiro isolado do estadual com sete gols, o atacante Bruno Lopes também foi escalado na seleção do Campeonato. O jogador agradeceu seus companheiros pelo prêmio individual e falou sobre seu bom momento no Rubrão.

- Fiquei muito feliz em receber o prêmio de artilheiro e também por estar escalado na seleção da competição. Muito satisfeito com meu desempenho dentro do Campeonato. Gostaria de agradecer aos meus companheiros, comissão técnica e torcedores, que sem eles isso não seria possível. Infelizmente não conquistamos nossos objetivos no final, mas vamos trabalhar para a sequência da temporada. - comentou.Após a boa campanha no Estadual, o Oeste se prepara para sua segunda partida na Série D do Campeonato Brasileiro. De acordo com Bruno Lopes, o nível de competitividade será ainda maior na competição nacional.

- Sabemos da qualidade dos nossos adversário e vamos trabalhar com muita seriedade para fazer uma grande campanha. Queremos vencer no domingo e nos manter focados para colocar aquilo que treinamos em prática e fazer um grande campeonato - finalizou.

Em sua estreia oficial, o time de Barueri empatou sem gols contra o Paraná. No próximo domingo (24), o desafio será fora de casa diante da Portuguesa-RJ.