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futebol

Artilheiro isolado do Paulista A2, Bruno Lopes fala sobre fase artilheira no Oeste

Atacante comentou sobre a campanha do time no estadual, quando chegou nas semifinais e projetou a Série D do Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2022 às 17:48

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 17:48

O Oeste fez grande campanha no Paulista A2 da atual temporada. Apesar de bater na trave diante do São Bento na semifinal, o time de Barueri mostrou que pode conseguir bons frutos neste ano. TABELA Veja a classificação da Série D do Brasileiro
Artilheiro isolado do estadual com sete gols, o atacante Bruno Lopes também foi escalado na seleção do Campeonato. O jogador agradeceu seus companheiros pelo prêmio individual e falou sobre seu bom momento no Rubrão.
- Fiquei muito feliz em receber o prêmio de artilheiro e também por estar escalado na seleção da competição. Muito satisfeito com meu desempenho dentro do Campeonato. Gostaria de agradecer aos meus companheiros, comissão técnica e torcedores, que sem eles isso não seria possível. Infelizmente não conquistamos nossos objetivos no final, mas vamos trabalhar para a sequência da temporada. - comentou.Após a boa campanha no Estadual, o Oeste se prepara para sua segunda partida na Série D do Campeonato Brasileiro. De acordo com Bruno Lopes, o nível de competitividade será ainda maior na competição nacional.
- Sabemos da qualidade dos nossos adversário e vamos trabalhar com muita seriedade para fazer uma grande campanha. Queremos vencer no domingo e nos manter focados para colocar aquilo que treinamos em prática e fazer um grande campeonato - finalizou.
Em sua estreia oficial, o time de Barueri empatou sem gols contra o Paraná. No próximo domingo (24), o desafio será fora de casa diante da Portuguesa-RJ.
Crédito: BrunoLopescomentousobreboafasenoOeste(Foto:Divulgação/OesteFC

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