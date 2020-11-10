Artilheiro e em grande fase no Japão, Júnior Santos quer mais gols antes do início da Champions da Ásia

Crédito: Divulgação/Yokohama Marinos

O atacante Júnior Santos vive grande momento no Yokohama Marinos. São 20 partidas disputadas pela nova equipe, com dez gols anotados e ainda uma assistência. O jogador chegou ao Japão em julho de 2019, no Kashiwa Reysol, clube com o qual ainda tem vínculo e conquistou a J-League 2.

Emprestado ao Yokohama no retorno do futebol após a pausa das competições por conta da pandemia de coronavírus, teve rápida adaptação e os gols, marca registrada no Ituano, Ponte Preta e Fortaleza, começaram a sair naturalmente.

- Eu já estava adaptado ao estilo de jogo do Japão, mas o Yokohama joga de uma maneira diferente do Kashiwa Reysol. Porém, para mim, foi tranquilo, o treinador gosta de posse de bola, troca de passes, movimentação e acaba que isso para quem joga na frente é muito bom. A bola chega e acaba que sempre temos chances de gol. A qualidade técnica deles é muito grande e isso impressiona. Eles têm um nível muito alto dos fundamentos e são muito rápidos - afirmou Júnior Santos.Nesta quarta-feira, novamente pelo Campeonato Japonês, o Yokohama enfrentará o Shonan Bellmare, às 7h30 no horário do Brasil. Em sétimo lugar, a equipe fará mais três partidas antes da retomada da Liga dos Campeões da Ásia, quando terá sequência de partidas diante de Shanghai SIPG, Jeonbuk e Sydney FC. Júnior Santos ainda não atuou nesta competição.

- Estou vivendo um momento muito bom, brigando nas primeiras posições da artilharia da J-League, só destoando do Michael Olunga, meu ex-companheiro, que tem 23 gols. Se tivesse jogado mais vezes poderia até estar brigando mais em cima, até pela minha média ser ótima. Temos mais alguns jogos agora, antes da Champions da Ásia, e espero melhorar esses números - finalizou o camisa 37, que marca um gol a cada dois compromissos disputados.