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Artilheiro e campeão na Europa, Jonathas de Jesus valoriza bom momento no futebol asiático

Pela equipe indiana, atacante, revelado pelo Cruzeiro, soma três gols em nove partidas. O jogador, de 32 anos, está entre os brasileiros que mais marcaram na liga local até aqui...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2022 às 14:44

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 14:44

Em sua primeira experiência na Ásia, Jonathas de Jesus tem aproveitado a nova fase da carreira. O atacante é uma das referências ofensivas do Odisha FC, onde atua desde o final de 2021. Pela equipe indiana, soma três gols em nove jogos, e está entre os brasileiros que mais marcaram na liga local até aqui.A transferência de Jonathas de Jesus para o futebol indiano, aliás, ocorreu de forma curiosa. Campeão do mundo pela Espanha e chefe de operações globais do Odisha FC, David Villa foi quem intermediou a negociação do atacante com o clube.
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- Eu estava na Europa há mais de dez anos, e em 2021 surgiu a oportunidade de jogar na Ásia. Primeiro, nos Emirados Árabes, e agora aqui na Índia. O Villa foi fundamental para o meu acerto com o Odisha, pois me apresentou o projeto do clube, que é bem estruturado. Tem sido uma experiência bacana, de muito aprendizado e crescimento profissional - destacou o brasileiro, de 32 anos, revelado no Cruzeiro.
Com o bom desempenho pelo Odisha FC, Jonathas de Jesus tem despertado o interesse de equipes do Brasil e do exterior. No momento, porém, ele garante estar totalmente focado em ser campeão nacional na Índia. A temporada local chegou em seu momento decisivo, e a equipe do brasileiro luta por uma vaga nas semifinais do torneio - que terá o vencedor definido em março.
- Surgiram algumas situações, tanto para voltar ao Brasil quanto para permanecer no exterior, mas no momento, estou 100% focado aqui no Odisha. Tenho esse objetivo bem definido, de também ser campeão nacional na Ásia. Entramos em uma fase decisiva do campeonato, e vou lutar muito para ajudar o time a conquistar o título - concluiu o atacante, que no Brasil também atuou pelo Corinthians.
Revelado pelo Cruzeiro, Jonathas de Jesus chegou à Europa em 2008, aos 19 anos, contratado pelo AZ Alkmaar. Na equipe holandesa, foi campeão nacional e iniciou a sua trajetória no Velho Continente.
Um de seus grandes momentos ocorreu na temporada 2014/15, pelo Elche. Jonathas de Jesus anotou 14 gols no Campeonato Espanhol, e foi o segundo brasileiro que mais marcou entre as quatro principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha).
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No futebol espanhol, Jonathas de Jesus ainda defendeu as cores da Real Sociedad. Em solo europeu, também atuou nas primeiras divisões de Itália (por Brescia, Pescara e Torino), Rússia (pelo Rubin Kazan) e Alemanha (no Hannover).
Crédito: JonathasdeJesustemsuaprimeiraexperiêncianaÁsiacomacamisado OdishaFC (Divulgação/OdishaFC

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