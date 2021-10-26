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Artilheiro do Shonan, Wellington Tanque vê cinco finais na reta final da Liga Japonesa

Clube do brasileiro está ameaçado de queda e busca seguir na elite do futebol do país...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 20:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 20:48
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Artilheiro do Shonan Bellmare na J-League com cinco gols, o atacante Wellington Tanque ajudou sua equipe a conseguir uma importante vitória no último sábado. O time do brasileiro bateu o Yokohama FC por 2 a 1 e saiu do Z4 da competição. Restando cinco rodadas para o final da Liga Japonesa, Tanque encara a sequência com extrema seriedade.
- Serão cinco finais para nós. Buscaremos com muita determinação vencer todas essas partidas. Dependemos apenas de nossos esforços para permanecermos na J-League e isso é uma grande vantagem - afirmou.
Todos os adversários que o Shonan ainda enfrentará no campeonato estão posicionados da décima colocação para baixo. Para Wellington, o fato merece atenção, mas não deve ser encarado como decisivo.
- Em tese é melhor ter pela frente uma rival que está na parte inferior da classificação do que o líder, por exemplo. No entanto, sabemos que futebol não é uma ciência exata e o jogo só é resolvido, de fato, dentro de campo - finalizou.

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