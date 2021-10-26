Artilheiro do Shonan, Wellington Tanque vê cinco finais na reta final da Liga Japonesa

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

Artilheiro do Shonan Bellmare na J-League com cinco gols, o atacante Wellington Tanque ajudou sua equipe a conseguir uma importante vitória no último sábado. O time do brasileiro bateu o Yokohama FC por 2 a 1 e saiu do Z4 da competição. Restando cinco rodadas para o final da Liga Japonesa, Tanque encara a sequência com extrema seriedade.

- Serão cinco finais para nós. Buscaremos com muita determinação vencer todas essas partidas. Dependemos apenas de nossos esforços para permanecermos na J-League e isso é uma grande vantagem - afirmou.

Todos os adversários que o Shonan ainda enfrentará no campeonato estão posicionados da décima colocação para baixo. Para Wellington, o fato merece atenção, mas não deve ser encarado como decisivo.