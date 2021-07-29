Artilheiro do São Paulo na temporada, Pablo quebra jejum de 50 dias sem gols

A vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Vasco, na última quarta-feira (28), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, foi especial para o atacante Pablo. Autor do segundo gol do Tricolor na partida, ele quebrou um jejum de 50 dias sem marcar. O último gol do camisa nove tinha acontecido dia 8 de junho, na goleada do Tricolor sobre o 4 de Julho-PI, por 9 a 1, também pela Copa do Brasil. Na ocasião, o camisa nove fez três gols e foi destaque na classificação do São Paulo. Desde então, foram nove jogos sem balançar as redes.
Esses três gols e o tento marcado contra o Vasco, ajudam Pablo a se manter na liderança da artilharia do São Paulo na temporada, com dez. Mesmo assim, ele vem sendo criticado pela torcida são-paulina.
ATUAÇÕES: Rigoni e Pablo marcam e são os destaques do São Paulo na vitória contra o Vasco
VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL- Eu sempre vou tentar dar o meu melhor, dar meu máximo. Se eu vou conseguir ou não é outra história, mas eu sempre vou me dedicar para dar o meu máximo. É isso que eu penso e é assim que eu levo a minha vida - disse o jogador em entrevista coletiva após a vitória sobre o Vasco.
Agora, Pablo vai tentar manter o bom momento no sábado, quando o São Paulo enfrenta o Palmeiras, às 19h, no Morumbi, pelo Brasileirão.
ARTILHEIROS DO SÃO PAULO NA TEMPORADA 2021 COM MAIS DE DOIS GOLSPablo - dez gols Gabriel Sara, Luciano e Rigoni - seis gols Eder e Vitor Bueno - seis gols Arboleda e Rojas - quatro gols