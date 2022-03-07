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Artilheiro do São Paulo em 2020, Luciano comemora dez anos como jogador profissional

Atacante que foi artilheiro de 2020 do São Paulo comemora nesta segunda-feira (07) dez anos da sua estreia como atleta profissional...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 07:00

Publicado em 07 de Março de 2022 às 07:00

Luciano, artilheiro do São Paulo em 2020, comemora nesta segunda-feira (07) dez anos da sua estreia como jogador profissional. Além do Tricolor, o atleta teve passagens pelo Atlético-GO, Avaí, Corinthians, Leganes, Panathinaikos, Fluminense e Grêmio.Em 2012, Luciano estreava como profissional pela equipe do Atlético-GO. O atleta chegou ao São Paulo na quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2020, onde marcou o gol do empate contra o Bahia.Em 2020, o camisa onze terminou o ano como artilheiro da competição nacional, com um total de 18 gols, além de ter sido um dos dez maiores goleadores do futebol brasileiro deste mesmo ano.
Nesta ocasião, o jogador rompeu um tabu que acompanhava o São Paulo desde 2002, ano em que o clube havia tido seu último artilheiro, no caso, Luís Fabiano, com 19 gols.O atleta comemorou seu aniversário como profissional e ressaltou sua trajetória como jogador.
- Especial demais reviver esse momento. Tenho um carinho enorme de onde saí, de onde tive minha primeira chance como jogador profissional. Então, essa data tem muito valor para mim, porque foi tudo onde começou, meus primeiros passos. É sempre bom lembrar desses momentos para valorizarmos tudo que conquistamos ao longo da nossa trajetória – afirmou.+ Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosLuciano atuou em 78 jogos pelo São Paulo, tendo um total de 31 gols desde a sua estreia pelo Tricolor paulista.
Crédito: Lucianocomemoradezanosdesdeasuaestreiacomoatletaprofissional(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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