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Artilheiro do São Paulo, Calleri é o terceiro jogador com mais finalizações no Brasileirão 2022

O camisa 9 do Tricolor paulista é o terceiro atleta com mais finalizações no Brasileirão 2022...
LanceNet

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Publicado em 

24 abr 2022 às 16:01

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 16:01

Artilheiro do São Paulo, Calleri é o terceiro jogador com mais finalizações no Campeonato Brasileiro 2022. O camisa 9 do Tricolor paulista está abaixo apenas do Arrascaeta, do Flamengo e de Cano, do Fluminense.ATUAÇÕES> ATUAÇÕES: Reservas se destacam, e Eder marca no empate do São Paulo com o BragantinoEm três jogos disputados pela competição até agora, o atacante da equipe de Rogério Ceni somou doze finalizações em três jogos disputados no Brasileirão 2022. De acordo com dados divulgados pelo FootStats, foram sete finalizações certas e três erradas. Arrascaeta por sua vez, finalizou 14 vezes e Cano 13 vezes.
Em média, Calleri tem uma média de quatro finalizações por partida, com cerca de 58% de acertos. Além disso, o jogador lidera em gols pelo Tricolor paulista. Nesta temporada, ao todo, foram doze gols. No Campeonato Brasileiro, até o momento, foram quatro marcados em três jogos.TABELA> Veja tabela do Campeonato Brasileiro 2022 e simule os próximos jogosO São Paulo empatou no último sábado (23) contra o Red Bull Bragantino por 1 a 1. Na partida em questão, o Tricolor paulista finalizou quinze vezes, sendo seis delas de autoria do Calleri.O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (28), contra o Jorge Wilstermann, pela terceira rodada na Copa Sul-Americana. A partida será às 19h15, no estádio Félix Capriles, na Bolívia.
Crédito: CalleriéoterceirojogadorcommaisfinalizaçõesnoBrasileirão2022(RubensChiri/Saopaulofc

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