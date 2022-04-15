Artilheiro do São Bernardo na A3, Bosco vê duelo diante do Capivariano como chave

O Paulista A3 vai chegando no momento chave da sua segunda fase. Neste sábado, acontece a quarta rodada com jogos importantes. Um dos principais marcará o encontro entre EC São Bernardo e Capivariano, valendo a liderança da Grupo 3. E uma das esperanças de um bom resultado do Cachorrão é o atacante Bosco.

O jogador é um dos principais destaques individuais do São Bernardo até aqui. Já marcou nove gols até aqui, dividindo o topo da artilharia com mais dois atletas. Bosco vê o duelo deste sábado como vital para a classificação para a semifinal.

- É um jogo fundamental para nossa equipe. Temos os mesmos quatro pontos do Noroeste, e estamos a apenas três do Capivariano. É um grupo muito equilibrado, toda vitória faz a diferença. Como fazemos o jogo em casa nessa rodada, contra um adversário direto, é fundamental a vitória. Vejo como um jogo chave - afirmou.

Na semana passada, as duas equipes se encontraram, e o Capivariano levou a melhor. Bosco afirma que o São Bernardo refletiu sobre o último encontro e está preparado para triunfar nesta rodada.

- Foi um jogo muito disputado. No detalhe eles acabaram levando a melhor. Não vejo um jogo com ar de troco. É claro que a vitória é importante, mas muito mais pra nossa situação de classificação e objetivo do acesso, do que o nosso adversário estar entalado. Tivemos uma semana muito boa de trabalho, analisamos nossos erros. Vamos entrar com tudo para vencer. Só depende de nossas forças avançar para a semifinal - finalizou.