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Artilheiro do São Bernardo na A3, Bosco vê duelo diante do Capivariano como chave

Atacante do Cachorrão, autor de nove gols na competição, destaca que uma vitória neste sábado, no ABC, será fundamental para a classificação para a semifinal da competição
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LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2022 às 10:45

Publicado em 15 de Abril de 2022 às 10:45

O Paulista A3 vai chegando no momento chave da sua segunda fase. Neste sábado, acontece a quarta rodada com jogos importantes. Um dos principais marcará o encontro entre EC São Bernardo e Capivariano, valendo a liderança da Grupo 3. E uma das esperanças de um bom resultado do Cachorrão é o atacante Bosco.
O jogador é um dos principais destaques individuais do São Bernardo até aqui. Já marcou nove gols até aqui, dividindo o topo da artilharia com mais dois atletas. Bosco vê o duelo deste sábado como vital para a classificação para a semifinal.
- É um jogo fundamental para nossa equipe. Temos os mesmos quatro pontos do Noroeste, e estamos a apenas três do Capivariano. É um grupo muito equilibrado, toda vitória faz a diferença. Como fazemos o jogo em casa nessa rodada, contra um adversário direto, é fundamental a vitória. Vejo como um jogo chave - afirmou.
Na semana passada, as duas equipes se encontraram, e o Capivariano levou a melhor. Bosco afirma que o São Bernardo refletiu sobre o último encontro e está preparado para triunfar nesta rodada.
- Foi um jogo muito disputado. No detalhe eles acabaram levando a melhor. Não vejo um jogo com ar de troco. É claro que a vitória é importante, mas muito mais pra nossa situação de classificação e objetivo do acesso, do que o nosso adversário estar entalado. Tivemos uma semana muito boa de trabalho, analisamos nossos erros. Vamos entrar com tudo para vencer. Só depende de nossas forças avançar para a semifinal - finalizou.
Crédito: BoscoéartilheirodoECSãoBernardonaA3(Foto:Divulgação

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