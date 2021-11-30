Artilheiro do Sampaio Corrêa, Ciel termina a temporada entre os maiores goleadores do Brasil

Maior goleador do Sampaio Corrêa, Ciel, aos 39 anos, alcançou os melhores números de sua carreira. Levando em consideração o ano de 2021, o atacante marcou incríveis 33 gols e ficou atrás apenas de Gabigol, do Flamengo, que soma 41 gols, na artilharia nacional.Na atual temporada, o camisa 99 marcou 23, contando sua passagem pelo Salgueiro, no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste. Contudo, assinalou mais 10 gols pelo Caucaia, pela Copa Fares Lopes, competição disputada neste ano, mas referente à temporada de 2020.

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Em final de contrato com a Bolívia Querida, Ciel não foi só o artilheiro do time na Série B do Campeonato Brasileiro, com nove gols, como também o goleador da equipe maranhense na temporada, com 11. Agora o atacante aguarda para saber qual será o seu futuro.

- Estou vivendo a melhor fase da minha carreira, marcando muitos gols e jogando um grande número de partidas por ano. Isso prova que a idade é apenas um número. Tirando o Gabigol, todos os goleadores da temporada já passaram dos 30 anos. O Hulk, por exemplo, está com 35, o Diego Souza, com 36. Me sinto muito bem e pronto para 2022 - disse.