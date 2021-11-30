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Artilheiro do Sampaio Corrêa, Ciel termina a temporada entre os maiores goleadores do Brasil

Aos 39 anos, atacante alcançou os melhores números de sua carreira. Levando em consideração apenas 2021, Ciel marcou 33 gols, atrás apenas de Gabigol, do Flamengo
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LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2021 às 18:28

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 18:28

Maior goleador do Sampaio Corrêa, Ciel, aos 39 anos, alcançou os melhores números de sua carreira. Levando em consideração o ano de 2021, o atacante marcou incríveis 33 gols e ficou atrás apenas de Gabigol, do Flamengo, que soma 41 gols, na artilharia nacional.Na atual temporada, o camisa 99 marcou 23, contando sua passagem pelo Salgueiro, no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste. Contudo, assinalou mais 10 gols pelo Caucaia, pela Copa Fares Lopes, competição disputada neste ano, mas referente à temporada de 2020.
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Em final de contrato com a Bolívia Querida, Ciel não foi só o artilheiro do time na Série B do Campeonato Brasileiro, com nove gols, como também o goleador da equipe maranhense na temporada, com 11. Agora o atacante aguarda para saber qual será o seu futuro.
- Estou vivendo a melhor fase da minha carreira, marcando muitos gols e jogando um grande número de partidas por ano. Isso prova que a idade é apenas um número. Tirando o Gabigol, todos os goleadores da temporada já passaram dos 30 anos. O Hulk, por exemplo, está com 35, o Diego Souza, com 36. Me sinto muito bem e pronto para 2022 - disse.
Crédito: CielfoiomaiorgoleadordoSampaioCorrêanatemporada(Divulgação/SampaioCorrêa

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