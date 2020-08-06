Artilheiro do Porto na temporada com 19 gols, Tiquinho Soares tinha meta de marcar 20 vezes

Crédito: Tiquinho Soares está no Porto desde a temporada 2016/17 e tem contrato até junho do ano que vem (Divulgação/FC Porto

Após ser bicampeão português pelo Porto, o atacante Tiquinho Soares terminou a temporada 2019/20 como artilheiro da equipe após marcar 19 gols. No entanto, o jogador revelou que tinha outra meta e que não conseguiu ser batida por pouco.

- Durante a temporada tive momentos muito bons e momentos ruins. Queria fazer 20 gols e fiz 19. Mas prefiro títulos e troféus. Fico contente por sempre dar o meu máximo. Consegui ganhar dois títulos que vão ficar na história do Porto. É só agradecer ao Porto por cada momento. Nunca vou esquecer dessa temporada - comentou Tiquinho Soares, que foi campeão do Campeonato Português e da Taça de Portugal.

Além de ser o goleador da equipe, o camisa 29 também fez o maior número de jogos pelo Porto em uma única temporada. Atuou em 48 partidas, somando 2.764 minutos em campo.

Tiquinho Soares está no Porto desde a temporada 2016/17 e tem contrato até junho do ano que vem. Na janela de transferências no início de 2020, ele chegou a receber uma sondagem da Roma, de aproximadamente 93 milhões de reais, mas o negócio não avançou.