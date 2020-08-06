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Artilheiro do Porto na temporada com 19 gols, Tiquinho Soares tinha meta de marcar 20 vezes

Após ser bicampeão português pelo Porto, atacante brasileiro revela que não alcançou sua meta por pouco, mas que está feliz com os títulos e os troféus conquistados pelo Dragão...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 09:21

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 09:21

Crédito: Tiquinho Soares está no Porto desde a temporada 2016/17 e tem contrato até junho do ano que vem (Divulgação/FC Porto
Após ser bicampeão português pelo Porto, o atacante Tiquinho Soares terminou a temporada 2019/20 como artilheiro da equipe após marcar 19 gols. No entanto, o jogador revelou que tinha outra meta e que não conseguiu ser batida por pouco.
- Durante a temporada tive momentos muito bons e momentos ruins. Queria fazer 20 gols e fiz 19. Mas prefiro títulos e troféus. Fico contente por sempre dar o meu máximo. Consegui ganhar dois títulos que vão ficar na história do Porto. É só agradecer ao Porto por cada momento. Nunca vou esquecer dessa temporada - comentou Tiquinho Soares, que foi campeão do Campeonato Português e da Taça de Portugal.
Além de ser o goleador da equipe, o camisa 29 também fez o maior número de jogos pelo Porto em uma única temporada. Atuou em 48 partidas, somando 2.764 minutos em campo.
Tiquinho Soares está no Porto desde a temporada 2016/17 e tem contrato até junho do ano que vem. Na janela de transferências no início de 2020, ele chegou a receber uma sondagem da Roma, de aproximadamente 93 milhões de reais, mas o negócio não avançou.
No Brasil, o atleta teve passagens por times de menor expressão, como CSP, da Paraíba, e Veranópolis, do Rio Grande do Sul. A multa rescisória dele é de cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente 244 milhões de reais na cotação atual).

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