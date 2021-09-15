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futebol

Artilheiro do Paulistão sub-17, Pyetro quer Ferroviária brigando no topo

Atacante de 17 anos marcou seis dos 16 gols do time de Araraquara no estadual...
LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 20:03

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 20:03

Crédito: Millena Cravo/Ferroviária
Após quatro jogos do Paulistão sub-17, o Grupo 02 da competição é um dos mais equilibrados até aqui. Entre os seis times da chave está a Ferroviária, atualmente 2ª colocada do grupo. Com o melhor ataque do grupo e o segundo melhor do campeonato, a equipe soma 16 gols nestes primeiros quatro jogos, ficando atrás apenas do Corinthians - no geral - que soma 18 tentos.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Dos 16 gols anotados pela Locomotiva, o atacante Pyetro anotou seis. Atualmente o garoto de 17 anos é o artilheiro isolado da competição sub-17. Pyetro comentou o bom momento individual e coletivo da Ferrinha.
- Nós temos que manter o foco, treinamos diariamente treinos individuais para cada setor do campo e isso ajuda muito no refinamento para que no dia do jogo, as coisas aconteçam. Eu vejo esses 6 gols como fruto do treinamento, isso não é só mérito meu e sim do grupo todo, que trabalha no dia a dia, batalhamos pra isso, e graças a Deus os gols vem saindo. Agora é buscar por muito mais neste campeonato, que está começando - disse o jovem.
No próximo sábado, a Ferroviária viaja até Tietê onde encara, no estádio José Ferreira Alves, a equipe do Comercial Tietê, atual líder do grupo. O confronto coloca frente a frente o melhor ataque do grupo, contra a melhor defesa. Pyetro fez a projeção do próximo duelo, que promete ser bem disputado.
- A preparação é a mesma, só ajustar alguns detalhes do adversário, que vem fazendo uma campanha boa, mas tenho certeza que nosso time está bem preparado para esse jogo tão importante - finalizou o atacante.

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