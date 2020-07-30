Artilheiro do Parazão, Pecel fala em manter ritmo antes da pausa forçada

Crédito: Divulgação/Castanhal

A bola volta a rolar pelo Campeonato Paraense no próximo sábado (1) e, a duas rodadas do fim, o Castanhal briga pela não só pela classificação, mas ainda sonha com a liderança para chegar em vantagem nas semifinais. Com 14 pontos, a equipe enfrenta o Tapajós e o Independente-PA para finalizar a primeira fase. O protagonista do time é Pecel, artilheiro com oito gols.

O atacante, que é um dos grandes destaques da competição, afirma que o elenco está treinando de maneira mais intensa na reta final de preparação para a retomada do estadual e assegura que a busca é manter o mesmo ritmo de antes da paralisação.

- Voltamos com as melhores expectativas para a retomada da competição. Entramos na semana decisiva, da reestreia, e agora estamos treinando com mais intensidade, visando esse retorno com uma grande vitória para dar confiança ao time. Estamos trabalhando forte para manter o mesmo ritmo que vinha mostrando antes da parada - comentou o atleta.

Apesar de ainda poder alcançar a liderança matematicamente, o artilheiro do Parazão ressalta que a prioridade da equipe é buscar a classificação. Ele relembra dos tropeços durante a competição, mas também destaca a força do elenco.