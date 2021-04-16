Artilheiro do Mineiro, Keké comemora volta por cima com a camisa da Tombense: 'Muito feliz'

Crédito: Divulgação / Tombense

A Tombense é um dos destaques no Campeonato Mineiro de 2021. Com 16 pontos, na quarta colocação, o time está há cinco jogos invicto e, na última rodada, venceu o Boa Esporte por 4 a 1, fora de casa. O bom desempenho da equipe de Tombos passa, dentre outros motivos, pelo momento positivo do sistema ofensivo. Com 13 gols marcados, a equipe tem o segundo melhor da competição, além de contar com o artilheiro do Estadual.Com cinco gols marcados, o atacante Keké tomou a dianteira da artilharia na própria partida contra o Boa Esporte. Autor de dois gols, o atleta ajudou a equipe de Tombos conquistar três importantes pontos. Revelado pelo Mogi Mirim, Keké comemorou o bom momento com a camisa da Tombense.

- É um momento muito feliz na minha carreira. Acho que depois que deixei o Veranópolis é o melhor momento da minha carreira. Não tenho dúvidas disso. É uma volta por cima na minha vida depois de tudo que passei nos últimos anos. Espero conseguir prolongar isso por algum tempo - afirmou.

Após sofrer com lesões no último ano, o atacante afirmou que a sequência de jogos tem sido preponderante para o bom momento que vem vivendo.

- Acredito que a sequência de jogos que venho tendo tem sido o principal fator para viver esse momento. É uma fase muito boa realmente, fazer gols é importante e conseguir se destacar em um campeonato como o mineiro é importante - disse.

Diagnosticado com Covid-19 há cerca de um mês e meio, o atacante ficou de fora de alguns jogos, mas mesmo assim conseguiu restabelecer sua melhor condição e tem ajudado a equipe do interior.