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futebol

Artilheiro do líder da Thai 2, Tiago Chulapa troca de time na Tailândia

Atacante vinha se destacando no Nongbua Pitchaya, mas gostou do projeto apresentado pelo Police Tero. Desejo é colocar o clube entre os cinco primeiros colocados...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 10:52

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 10:52

Crédito: Divulgação/Police Tero
Artilheiro do líder disparado da Thai League 2, o atacante Tiago Chulapa chamou a atenção das principais equipes tailandesas neste início de ano e acabou trocando de time. O paranaense é o mais novo reforço do Police Tero, atual décimo segundo colocado da principal liga do país. O jogador falou sobre a mudança de ares.
- Vinha fazendo uma excelente temporada no Nongbua Pitchaya e tinha tudo para mais uma vez alcançar um acesso. No entanto a proposta que o Police Tero me fez foi muito interessante e resolvi aceitar o desafio. Estou bastante feliz - disse.Desde 2017 no país asiático, Tiago defende agora o seu sétimo clube tailandês diferente. Aos 32 anos, o ex-jogador do Red Bull Bragantino garante que o seu objetivo é ajudar o Police Tero a terminar o campeonato entre os cinco primeiros colocados.
- É uma meta plenamente realizável. Sei o tamanho da minha responsabilidade e tenho total confiança que corresponderei ao que esperam de mim - finalizou.

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