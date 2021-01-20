Artilheiro do líder da Thai 2, Tiago Chulapa troca de time na Tailândia

Artilheiro do líder disparado da Thai League 2, o atacante Tiago Chulapa chamou a atenção das principais equipes tailandesas neste início de ano e acabou trocando de time. O paranaense é o mais novo reforço do Police Tero, atual décimo segundo colocado da principal liga do país. O jogador falou sobre a mudança de ares.

- Vinha fazendo uma excelente temporada no Nongbua Pitchaya e tinha tudo para mais uma vez alcançar um acesso. No entanto a proposta que o Police Tero me fez foi muito interessante e resolvi aceitar o desafio. Estou bastante feliz - disse.Desde 2017 no país asiático, Tiago defende agora o seu sétimo clube tailandês diferente. Aos 32 anos, o ex-jogador do Red Bull Bragantino garante que o seu objetivo é ajudar o Police Tero a terminar o campeonato entre os cinco primeiros colocados.