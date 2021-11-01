Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Artilheiro do Gyeongnam, da Coreia do Sul, Willyan Barbosa avalia temporada

Brasileiro anotou onze gols e duas assistências em 2021 e foi um dos destaques na temporada da equipe sul-coreana
...
LanceNet

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 19:48

Crédito: Divulgação / Gyeongnam
O atacante Willyan Barbosa fez um balanço de sua temporada pelo Gyeongnam, da Coreia do Sul. Em seu terceiro ano no futebol sul-coreano, o brasileiro foi o artilheiro da equipe ao marcar 11 gols, além de duas assistências, em 27 jogos disputados pela K-League 2.Apesar dos bons números individuais, Willyan lamenta que a equipe não conseguiu a classificação para os playoffs na disputa pelo acesso à elite sul-coreana. Contudo, o atacante ressalta a sua ótima temporada e afirma ter sido uma das melhores de sua carreira.
– Essa temporada pessoalmente para mim foi muito boa, porém fico triste porque nosso objetivo era conseguir pelo menos a classificação aos playoffs. Mas fica a experiência para o ano que vem tentar de novo colocar o clube na primeira divisão.
– Sem dúvida foi um dos melhores anos da minha carreira como jogador, nunca tinha passado dos dez gols na temporada e para mim foi muito bom e importante – celebrou o atacante Willyan Barbosa.
Com gol de Willyan, o Gyeongnam se despediu da temporada com vitória sobre o Daejeon Citizen por 1 a 0, no último domingo (31). A equipe do brasileiro terminou na sexta colocação da tabela, com 43 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados