Artilheiro do Gyeongnam, da Coreia do Sul, Willyan Barbosa avalia temporada

O atacante Willyan Barbosa fez um balanço de sua temporada pelo Gyeongnam, da Coreia do Sul. Em seu terceiro ano no futebol sul-coreano, o brasileiro foi o artilheiro da equipe ao marcar 11 gols, além de duas assistências, em 27 jogos disputados pela K-League 2.Apesar dos bons números individuais, Willyan lamenta que a equipe não conseguiu a classificação para os playoffs na disputa pelo acesso à elite sul-coreana. Contudo, o atacante ressalta a sua ótima temporada e afirma ter sido uma das melhores de sua carreira.
– Essa temporada pessoalmente para mim foi muito boa, porém fico triste porque nosso objetivo era conseguir pelo menos a classificação aos playoffs. Mas fica a experiência para o ano que vem tentar de novo colocar o clube na primeira divisão.
– Sem dúvida foi um dos melhores anos da minha carreira como jogador, nunca tinha passado dos dez gols na temporada e para mim foi muito bom e importante – celebrou o atacante Willyan Barbosa.
Com gol de Willyan, o Gyeongnam se despediu da temporada com vitória sobre o Daejeon Citizen por 1 a 0, no último domingo (31). A equipe do brasileiro terminou na sexta colocação da tabela, com 43 pontos.