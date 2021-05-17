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futebol

Artilheiro do CRB em 2021, Lucão espera seguir com boa fase no restante da temporada

Atacante é um dos destaques do Galo da Praia e quer fazer história dentro do clube...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 16:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mai 2021 às 16:58
Crédito: Divulgação / CRB
Artilheiro do CRB em 2021 e em grande momento no clube alagoano, o atacante Lucão vem passando por um grande momento na temporada. Feliz com a evolução que teve nos últimos jogos, o atleta falou sobre o trabalho intenso que tem feito desde o início do ano.- Estou passando por uma fase muito positiva em minha carreira e agradeço ao CRB por isso. Estou me dedicando ao máximo no dia a dia para melhorar ainda mais meus números com a camisa do clube. Esse é o meu objetivo.
O jogador destacou o objetivo do grupo: crescer em 2021 e fazer uma boa segunda metade de temporada.- O elenco vem trabalhando para crescer de produção e para evoluir. Temos condições de fazer um grande segundo semestre esse ano.

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