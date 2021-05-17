Artilheiro do CRB em 2021, Lucão espera seguir com boa fase no restante da temporada

Artilheiro do CRB em 2021 e em grande momento no clube alagoano, o atacante Lucão vem passando por um grande momento na temporada. Feliz com a evolução que teve nos últimos jogos, o atleta falou sobre o trabalho intenso que tem feito desde o início do ano.- Estou passando por uma fase muito positiva em minha carreira e agradeço ao CRB por isso. Estou me dedicando ao máximo no dia a dia para melhorar ainda mais meus números com a camisa do clube. Esse é o meu objetivo.