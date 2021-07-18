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Artilheiro do Chinês, Alan Kardec marca e celebra vitória de virada: 'Fomos premiados pela dedicação'

De pênalti, brasileiro empatou o jogo a nove minutos do fim; gol da vitória por 2 a 1 sobre o Cangzhou veio aos 90 minutos
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Publicado em 18 de Julho de 2021 às 14:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2021 às 14:42
Crédito: Divulgação / Shenzen
O atacante Alan Kardec fez mais uma vítima na Superliga Chinesa. Com um início arrasador, ele chegou ao quarto gol em seis jogos disputados e lidera a briga pela artilharia da competição. Neste domingo (18/07), ele ajudou o Shenzhen a derrotar o Cangzhou, de virada, por 2 a 1. O brasileiro anotou, de pênalti, o gol do empate a nove minutos do fim. Aos 90, Zhang Yuan fechou o placar. O gol adversário foi do brazuca Muriqui.
Veja a tabela do Inglês- Foi um jogo muito difícil. A vitória no finalzinho foi muito importante. Fomos premiados pela dedicação e por não termos desistido do jogo. Graças a Deus, pude ajudar com mais um gol - falou Alan Kardec, atacante da equipe chinesa do Shenzen.
Com a vitória por 2 a 1, o Shenzhen chegou aos 11 pontos no Grupo A e ocupa a terceira posição. A equipe do Guangzhou FC, com o mesmo número de pontos, e Shandong Taishan, com 12, completam a parte de cima da tabela do torneio.
- Começamos muito bem o campeonato e temos que manter o nível de atuação para brigarmos por coisa grande. Estou bem confiante - disse o brasileiro, que hoje é artilheiro da Superliga, com quatro gols e duas assistências, em seis jogos.

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