Artilheiro do Carioca Sub-20, Léo Melo se diz pronto para chance no Sampaio Corrêa

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Artilheiro do Campeonato Carioca Sub-20 encerrado neste mês, o atacante Léo Melo deixou o Volta Redonda rumo ao Sampaio Corrêa esperando repetir o ótimo desempenho também na Série B. Com 19 anos, o jogador que soma 12 gols em 17 jogos na temporada afirma estar pronto para brilhar numa equipe profissional.

- Confio inteiramente na minha capacidade de produzir entre os profissionais o ótimo rendimento que tive na base. Venho de um excelente estadual, estou em forma e tenho autoconfiança, que também é muito importante. Quando for dada, a chance será aproveitada - declarou.

Léo renovou seu contrato com o clube do interior fluminense por três anos antes de ser emprestado à equipe maranhense por uma temporada. Animado com a possibilidade do Sampaio obter o acesso para a Série A, Léo diz que sonha marcar o gol que garantiria a classificação do time para a elite do futebol brasileiro.