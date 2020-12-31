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Artilheiro do Carioca Sub-20, Léo Melo se diz pronto para chance no Sampaio Corrêa

Com 19 anos, o jogador que soma 12 gols em 17 jogos na temporada afirma estar pronto para brilhar numa equipe profissional...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 21:58

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 21:58
Crédito: Divulgação
Artilheiro do Campeonato Carioca Sub-20 encerrado neste mês, o atacante Léo Melo deixou o Volta Redonda rumo ao Sampaio Corrêa esperando repetir o ótimo desempenho também na Série B. Com 19 anos, o jogador que soma 12 gols em 17 jogos na temporada afirma estar pronto para brilhar numa equipe profissional.
- Confio inteiramente na minha capacidade de produzir entre os profissionais o ótimo rendimento que tive na base. Venho de um excelente estadual, estou em forma e tenho autoconfiança, que também é muito importante. Quando for dada, a chance será aproveitada - declarou.
Léo renovou seu contrato com o clube do interior fluminense por três anos antes de ser emprestado à equipe maranhense por uma temporada. Animado com a possibilidade do Sampaio obter o acesso para a Série A, Léo diz que sonha marcar o gol que garantiria a classificação do time para a elite do futebol brasileiro.
- As coisas às vezes acontecem de forma inesperada. Quem sabe não sou eu o jogador que vai acabar fazendo o gol que selará o nosso acesso? Estamos na briga e lutaremos até o fim - definiu.

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