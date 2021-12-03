Artilheiro do Campeonato Chinês, Júnior Negrão fala sobre reinício da competição

A federação chinesa de futebol confirmou oficialmente o reinício da Superliga nacional para o próximo dia 12 de dezembro. Líder do Grupo B, o Changchun Yatai do brasileiro Júnior Negrão estreará na fase final dia 13, contra o Guangzhou City, fora de casa. Artilheiro do campeonato com 11 gols, o campeão asiático de 2020 comenta sobre a sua expectativa para a reabertura do torneio.

- Ficamos bastante tempo sem atuar e é claro que isso acaba criando um pouco de ansiedade. Crescemos ao longo da liga, terminamos a etapa anterior na liderança e agora vamos em busca do título, que sabemos, será muito disputado. Mas nós somos um dos postulantes a ele - declarou.

A competição retornará daqui a 10 dias após três meses e meio de paralisação. Disputada em etapas, cada uma delas dividida em duas bolhas, a fórmula da atual edição da Super Liga Chinesa ainda sofreu as consequências da pandemia do coronavírus. Júnior fala da temporada diferente e do quão especial seria vencê-la.

- Está sendo um ano cansativo e isso nos dá ainda mais gana de sermos campeões. Todos estão se esforçando bastante em prol da equipe, para que no fim do campeonato possamos levantar a taça. Essa seria a melhor recompensa - concluiu.