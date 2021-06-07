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futebol

Artilheiro do Brasileiro, Pikachu tem 100% de acerto nas finalizações

Jogador do Fortaleza lidera a artilharia do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 11:10

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 11:10

Crédito: Reprodução/Leonardo Moreira/FEC
O início de Yago Pikachu com a camisa do Fortaleza tem sido animador. Neste domingo, o jogador deixou mais uma vez a sua marca, fazendo um dos gols da goleada por 5 a 1 sobre o Internacional. Foi o seu terceiro tento no Campeonato Brasileiro 2021, onde lidera a artilharia.
A eficiência de Pikachu nesse começo chama a atenção. Para marcar três vezes, o jogador precisou de apenas quatro finalizações em dois jogos. E todas elas foram no alvo - é quem mais acertou até agora. Hulk, do Atlético Mineiro, por exemplo, que também vem sendo um dos destaques deste início, precisou de oito arremates para fazer dois gols. Cinco das conclusões foram pra fora - 37,5% de precisão.
Uma fase bem diferente da vivida pelo jogador no Vasco no ano passado. Quinto maior goleador do Cruz-Maltino neste século, com 40 gols marcados, Yago passou 2020 inteiro sem estufar as redes. Foram 37 jogos de jejum até desencantar contra o Botafogo, já em janeiro de 2021.
Pelo Fortaleza, agora já são cinco bolas na rede em apenas 12 partidas.
YAGO PIKACHU NO BRASILEIRO 2021- Dados do Footstats
2 jogos135 minutos em campo3 gols0 assistências​4 finalizações certas0 finalizações erradas​3 desarmes

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