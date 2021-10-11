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Artilheiro do Brasileirão 2020, Luciano relembra nove anos do seu primeiro gol na carreira: 'Especial'

Camisa 11 do São Paulo marcou seu primeiro gol na carreira no dia 13 de agosto, quando atuava no Atlético-GO. Na época, Luciano tinha 19 anos e começava a ser destaque...

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 18:15

LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 18:15
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
No dia 13 de outubro de 2012, Luciano marcava seu primeiro gol oficial, na vitória de 3 a 1 do Atlético-GO diante do Internacional. Na época, Luciano tinha 19 anos. O jogador comemorou a marca e falou sobre sua passagem pelo clube goiano. - Especial demais reviver esse momento. Tenho um carinho enorme de onde saí, de onde tive minha primeira chance como jogador profissional. Então, essa data tem muito valor para mim, porque foi tudo onde começou, meus primeiros passos. É sempre bom lembrar desses momentos para valorizarmos tudo que conquistamos ao longo da nossa trajetória – afirmou.
De lá pra cá foram muitos gols importantes do principal atacante do São Paulo. No Tricolor, chegou com estrela, marcando o gol de empate contra o Bahia, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Luciano terminou o Brasileirão da temporada passada como o artilheiro da competição nacional, com 18 gols. O São Paulo não tinha um artilheiro de Campeonato Brasileiro desde 2002, com Luís Fabiano, que marcou 19 gols. Luciano quebrou esse tabu.
O atacante são-paulino também foi um dos dez principais goleadores do futebol brasileiro de 2020, além de ser o jogador mais eficiente do São Paulo no Brasileirão e que precisou de menos tempo para balançar as redes.
O camisa 11 atuou em 67 jogos pelo São Paulo e balançou as redes em 28 oportunidades. O Tricolor paulista foi o time que Luciano mais marcou em sua carreira profissional. No Fluminense e no Corinthians, ele marcou 20 gols por cada clube.

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