Artilheiro do Botafogo no Brasileiro, Chay leva terceiro amarelo e não enfrenta o Avaí

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A rodada acabou de terminar, mas Marcelo Chamusca já tem uma dor de cabeça para o próximo jogo do Botafogo. Chay levou o terceiro cartão amarelo no triunfo sobre o Vitória, nesta quarta-feira, e está suspenso para a partida contra o Avaí, no domingo, pela 9ª rodada da Série B do Brasileirão.

+ Veja a tabela da Série B O camisa 14, pelo regulamento da competição, terá que cumprir uma suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Com isto, é um desfalque certo para o duelo na Ressacada.

Chamusca tem opções para a posição: a mais provável é Marco Antônio, que entrou no lugar de Chay na partida contra o Vitória no segundo tempo. Cesinha também é um meio-campista que pode ganhar a primeira oportunidade na Série B.