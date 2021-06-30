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Artilheiro do Botafogo no Brasileiro, Chay leva terceiro amarelo e não enfrenta o Avaí

Autor de gol no triunfo sobre o Vitória, camisa 14 terá que cumprir suspensão automática e é desfalque certo para o Alvinegro na próxima rodada...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 20:47

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 20:47
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A rodada acabou de terminar, mas Marcelo Chamusca já tem uma dor de cabeça para o próximo jogo do Botafogo. Chay levou o terceiro cartão amarelo no triunfo sobre o Vitória, nesta quarta-feira, e está suspenso para a partida contra o Avaí, no domingo, pela 9ª rodada da Série B do Brasileirão.
+ Veja a tabela da Série B O camisa 14, pelo regulamento da competição, terá que cumprir uma suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos. Com isto, é um desfalque certo para o duelo na Ressacada.
Chamusca tem opções para a posição: a mais provável é Marco Antônio, que entrou no lugar de Chay na partida contra o Vitória no segundo tempo. Cesinha também é um meio-campista que pode ganhar a primeira oportunidade na Série B.
Chay é o artilheiro do Botafogo no Brasileirão com três gols marcados, a mesma quantidade que Rafael Navarro.

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