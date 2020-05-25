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futebol

Artilheiro do Al-Dhafra, João Pedro desperta interesse de clubes árabes

Atacante tem média de 0,65 gols por partida, mas não possui nenhuma proposta oficial...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 18:34

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 18:34

Crédito: Divulgação
A temporada do atacante João Pedro tem sido de grande destaque, são 23 jogos até aqui e 15 gols marcados, liderando inclusive a artilharia de todos os países do Mundo Árabe quando o assunto é apenas a competição local.
A boa performance do camisa 9 têm chamado a atenção de clubes do continente asiático, principalmente do próprio Emirados Árabes Unidos, país em que o atacante atua. Clubes chineses e brasileiros também demonstraram interesse na contratação do atleta.
Revelado pelo Ferroviário do Ceará, João acumula passagens por clubes de Portugal, Arábia Saudita e Espanha, além de ter defendido as cores do Fortaleza.
A média de 0,65 gols por partida é o que tem despertado o interesse dos clubes, que ainda não oficializaram nenhuma proposta oficial, mas que estão em início de conversa com o Al-Dhafra, detentor do passe do jogador.E MAIS:Zidane ligou para Van de Beek e quer a contratação do meio-campistaConfira o andamento dos campeonatos europeus para o retorno do futebolManchester United e Shanghai Shenhua ainda não fizeram acordo por permanência de IghaloLateral direito Emerson deve seguir no Betis por mais uma temporadaManchester United demonstra interesse em Tolisso, do BayernValverde pensa em revanche contra o Manchester City em agosto E MAIS:

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