Artilheiro da última J-League, Marcos Júnior deixa sua marca e já aparece entre os goleadores

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O Yokohama Marinos conquistou uma importante vitória rumo a uma reabilitação na J-League. O atual campeão da competição mostrou a sua força e não encontrou dificuldades para golear o Yokohama FC por 4 a 0, pela sexta rodada da competição. Artilheiro da última edição com 16 gols, Marcos Junior marcou novamente e já aparece com quatro gols.

Com o gol marcado nesta quarta-feira, o ex-jogador do Fluminense já aparece na briga entre os artilheiros da competição. Apenas Michael Olunga, do Kashiwa Reysol, com 5 gols, está à frente do brasileiro. Mesmo animado com o gol marcado, Marcos Júnior enfatizou a real importância do resultado.

- Como conseguimos o título ano passado, as equipes estão mais atentas. O nosso time não era favorito, mas mostramos a nossa força. O desafio nesta temporada é mostrar que podemos ser campeões novamente e, para isso, temos que recuperar os pontos que perdemos nas primeiras rodadas. A equipe mostrou um futebol equilibrado desde o começo e mereceu a vitória - disse.