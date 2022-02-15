Artilheiro da temporada, Calleri se destaca cada vez mais no São Paulo

Autor do segundo gol da partida contra a Ponte Preta, disputada no último domingo (13), e que deu a segunda vitória consecutiva para o São Paulo, Jonathan Calleri é o principal artilheiro do Tricolor nesta temporada 2022.O argentino foi autor de três gols em cinco jogos disputados até agora pelo clube. Contra a Ponte Preta, o camisa 9 foi decisivo para desempatar a partida nos acréscimos do segundo tempo, garantindo com que a equipe avançasse ainda mais na tabela do Paulistão 2022 e chegasse a segunda colocação do grupo B.Calleri marcou também na partida contra o Guarani e contra o Red Bull Bragantino. O atacante segue sendo um dos grandes destaques da equipe são paulina.De acordo com dados divulgados pelo Footstats, desde o seu retorno ao São Paulo, o argentino disputou 21 jogos, sendo 14 deles como titular. Ao todo, soma 8 gols e acertou quase metade das suas finalizações no alvo.Com o ótimo desempenho apresentado até agora, Jonathan Calleri está cada vez mais próximo de se aproximar da sua marca de 2021.+ Veja a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosNo último ano, em 16 partidas disputadas, foi o autor de cinco gols. Faltam somente mais dois para conseguir superar seus feitos da última temporada ainda no início de 2022.O São Paulo sofreu algumas dificuldades em relação às finalizações nos últimos jogos. Conforme números divulgados pelo Footstats, a equipe errou cerca de 70% das suas tentativas no Paulistão 2022.Calleri surge, portanto, como uma das grandes apostas que consiga reverter esse resultado. Tendo entrado em todos os jogos até agora, mesmo que não tenha sido como titular, é provável que Rogério Ceni siga relacionando o jogador para as próximas partidas, buscando crescer ainda mais no campeonato.O São Paulo se prepara para enfrentar o Inter de Limeira, na próxima quinta-feira (17), às 21h30, no Estádio do Morumbi.