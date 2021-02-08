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Artilheiro da Série D pelo Brasiliense, Zé Love comemora ano perfeito no clube e projeta 2021

Atacante ex-Santos terminou a quarta divisão nacional com 12 gols marcados em 2020...
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Publicado em 

08 fev 2021 às 20:07

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 20:07

Crédito: Divulgação/Brasiliense
Um dos principais jogadores do Brasiliense e em alta no clube, o atacante Zé Love terminou a última Série D do Campeonato Brasileiro como artilheiro da competição com doze gols. Feliz com a fase que vive, o jogador, ex-Santos, Palmeiras, Vitória, Coritiba e Sport, falou sobre esse bom momento na carreira.TABELA> Veja classificação e simulador do Campeonato Brasiliense clicando aqui
GALERIA> Hulk, Rafinha, Dodô… Veja quem chegou e quem está no radar dos clubes
- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao clube. Estou atuando em alto nível novamente e isso me deixa feliz. Agora é continuar trabalhando para que os gols saiam mais e mais até o fim de 2021. Vou me dedicar ao máximo para que isso seja possível - disse o jogador.
Ainda de acordo com o atleta, o time candango tem tudo para fazer uma grande temporada.
- Estamos lutando para que a equipe cresça e para que possamos fazer uma grande temporada em 2021. Vamos nos dedicar ao máximo por isso.

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