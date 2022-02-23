Artilheiro da Copa de 1978 sobre Messi: 'Perdeu o brilho'

Mario Kempes, campeão do mundo e artilheiro da Copa do Mundo de 1978, afirmou que Lionel Messi "perdeu o brilho" desde que deixou o Barcelona para o Paris Saint-Germain. Em entrevista ao "Canal Uno", do Egito, o ex-jogador afirmou que a mudança não fez bem para ninguém.- A saída de Messi do Barcelona prejudicou ambas as partes. O Barcelona perdeu Messi e isso afetou claramente nos resultados da equipe. Messi também perdeu parte do seu brilho e do seu nível ao se mudar para o PSG.

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O veterano também comentou sobre a fase de Mo Salah, mas afirmou que não é possível comparar o egípcio com o craque argentino.

- Mo Salah voltou novamente ao seu grande nível após uma grave lesão diante do Real Madrid na final da Champions. Messi e Salah são completamente diferentes em suas capacidades, mas são bons jogadores e espero que brilhem se jogarem juntos. Poderiam formar uma linha de ataque aterrorizante para qualquer rival.

Lionel Messi e Mo Salah possuem contratos com PSG e Liverpool, respectivamente, até 2023. Caso não renovem seus contratos, ambos os atletas podem ser negociados com outros clubes sem custos a partir de janeiro de 2023.