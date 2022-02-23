Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Artilheiro da Copa de 1978 sobre Messi: 'Perdeu o brilho'

Mario Kempes, campeão do mundo com a Argentina, acredita que a saída do Messi do Barcelona para o Paris Saint-Germain não fez bem ao craque...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 17:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 17:34
Mario Kempes, campeão do mundo e artilheiro da Copa do Mundo de 1978, afirmou que Lionel Messi "perdeu o brilho" desde que deixou o Barcelona para o Paris Saint-Germain. Em entrevista ao "Canal Uno", do Egito, o ex-jogador afirmou que a mudança não fez bem para ninguém.- A saída de Messi do Barcelona prejudicou ambas as partes. O Barcelona perdeu Messi e isso afetou claramente nos resultados da equipe. Messi também perdeu parte do seu brilho e do seu nível ao se mudar para o PSG.
> Veja a tabela da Champions League
O veterano também comentou sobre a fase de Mo Salah, mas afirmou que não é possível comparar o egípcio com o craque argentino.
- Mo Salah voltou novamente ao seu grande nível após uma grave lesão diante do Real Madrid na final da Champions. Messi e Salah são completamente diferentes em suas capacidades, mas são bons jogadores e espero que brilhem se jogarem juntos. Poderiam formar uma linha de ataque aterrorizante para qualquer rival.
Lionel Messi e Mo Salah possuem contratos com PSG e Liverpool, respectivamente, até 2023. Caso não renovem seus contratos, ambos os atletas podem ser negociados com outros clubes sem custos a partir de janeiro de 2023.
Crédito: MessinãovivegrandemomentocomacamisadoPSG(Foto:THOMASSAMSON/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Meningite: conheça os principais sinais da doença em crianças
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba
Homem é preso após agredir mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica
Homem é preso após agredir ex-mulher e matar cachorro pisoteado em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados