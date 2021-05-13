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Artilheiro da Chapecoense, Anselmo Ramon comemora classificação às semifinais do Catarinense

Atacante que já rodou o Brasil vem se destacando bastante pela equipe de Chapecó...
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Publicado em 

13 mai 2021 às 16:57

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 16:57

Crédito: Divulgação / Chapecoense
Artilheiro da Chapecoense e um dos principais nomes da equipe desde 2020, o atacante Anselmo Ramon, ex-Bahia, Vitória e Cruzeiro, comemorou a vaga conquistada pela equipe catarinense nas semifinais do estadual após vitória sobre o Figueirense nesta quarta-feira. Para ele, a equipe mereceu o resultado.- Fizemos um bom jogo e isso foi importante. A equipe soube superar as dificuldades e venceu com méritos uma partida difícil, diante de um adversário qualificado. Todos estão de parabéns por essa vaga na semifinais - afirmou.
Anselmo ainda destacou o desejo de todos em encerrar a competição com o título.- Vamos procurar fazer uma grande semifinal contra o Marcílio Dias para chegarmos à decisão, diante de outra equipe difícil, que tem feito um grande ano até aqui - completou o atacante da Chapecoense.

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