Artilheiro da Chapecoense, Anselmo Ramon comemora classificação às semifinais do Catarinense

Artilheiro da Chapecoense e um dos principais nomes da equipe desde 2020, o atacante Anselmo Ramon, ex-Bahia, Vitória e Cruzeiro, comemorou a vaga conquistada pela equipe catarinense nas semifinais do estadual após vitória sobre o Figueirense nesta quarta-feira. Para ele, a equipe mereceu o resultado.- Fizemos um bom jogo e isso foi importante. A equipe soube superar as dificuldades e venceu com méritos uma partida difícil, diante de um adversário qualificado. Todos estão de parabéns por essa vaga na semifinais - afirmou.