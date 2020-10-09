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futebol

Artilheiro, Calvert-Lewin leva prêmio de melhor jogador do mês no Inglês

Atacante do Everton marcou seis gols e desbancou o companheiro James Rodríguez. Ancelotti, também do Everton, recebe o prêmio de melhor treinador de setembro...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 17:31

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 17:31

Crédito: Divulgação/Premier League
Quando a fase é boa, tudo dá certo para o Everton. Líder e com 100% de aproveitamento, o clube de Liverpool dominou as premiações do mês de setembro no Campeonato Inglês. Atual artilheiro da competição, com seis gols em quatro jogos, o atacante Calvert-Lewin foi eleito, nesta sexta-feira, o melhor jogador do mês pela primeira vez na carreira. Na eleição, Calvert-Lewin, de 23 anos, superou o companheiro de equipe James Rodríguez e outros seis candidatos: Bamford (Leeds), Castagne e Vardy (ambos do Leicester), Kane (Tottenham), Lamptey (Brighton) e Sadio Mané (Liverpool). Ele marcou em todas as três partidas do Everton disputadas em setembro, incluindo um hat-trick diante do West Bromwich.
Na premiação para o melhor técnico do mês, mais um representante do clube de Liverpool. O italiano Carlo Ancelotti, visto como grande responsável pela campanha do Everton, recebeu o prêmio pela quinta vez na carreira, mas outras quatro haviam sido ainda na passagem dele pelo Chelsea. Agora, o foco de Ancelotti é seguir trabalhando para conquistá-lo mais vezes.
- Estou muito satisfeito por ganhar este prêmio, acho que é uma grande conquista para este mês. Tenho que compartilhar com meu time, porque começamos a temporada muito bem. Esperamos continuar e ganhar o prêmio novamente - declarou o treinador.

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