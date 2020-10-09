Artilheiro, Calvert-Lewin leva prêmio de melhor jogador do mês no Inglês

Quando a fase é boa, tudo dá certo para o Everton. Líder e com 100% de aproveitamento, o clube de Liverpool dominou as premiações do mês de setembro no Campeonato Inglês. Atual artilheiro da competição, com seis gols em quatro jogos, o atacante Calvert-Lewin foi eleito, nesta sexta-feira, o melhor jogador do mês pela primeira vez na carreira. Na eleição, Calvert-Lewin, de 23 anos, superou o companheiro de equipe James Rodríguez e outros seis candidatos: Bamford (Leeds), Castagne e Vardy (ambos do Leicester), Kane (Tottenham), Lamptey (Brighton) e Sadio Mané (Liverpool). Ele marcou em todas as três partidas do Everton disputadas em setembro, incluindo um hat-trick diante do West Bromwich.