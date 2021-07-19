Artilheiro, Arthur Cabral assume a camisa 10 no Basel: ‘Sempre sonhei usar’

Crédito: Arthur Cabral é destaque do Basel (Reprodução / Dugout

Artilheiro brasileiro na Europa na última temporada, com 20 gols, o atacante Arthur Cabral já se prepara para iniciar mais um ano atuando pelo Basel, da Suíça. Este ano, porém, o centroavante ex-Ceará e Palmeiras, vem com uma novidade em sua camisa: o número 10 às costas.

Veja a tabela do InglêsApesar de fazer a função de camisa 9, Arthur recebeu a oferta de usar o número na nova temporada pelo Basel, e não não dispensou a chance de realizar um sonho.

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- Era um número que estava vago no clube, me perguntaram se eu gostaria de ficar com a camisa 10. Eu gostei da ideia, quis usar. Apesar de não fazer a função que tradicionalmente esse número leva no campo, é uma camisa que sempre gostei, sempre sonhei usar. Então estou feliz - disse Arthur, que projetou mais um bom ano com o clube suíço.

- A última temporada foi a melhor da minha carreira, consegui encerrar como artilheiro brasileiro na Europa, o que é muito gratificante, já que tem tanta gente boa atuando por aqui. Mas espero que essa seja ainda melhor e que o número novo dê sorte.

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Na próxima quinta-feira, o Basel estreia na Conference League, a nova competição da UEFA, contra o Partizani, da Albânia. Arthur falou também sobre o primeiro desafio oficial do clube na temporada 2021/22.