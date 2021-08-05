Artilheiro, Alex Bruno celebra bom momento que vive com a camisa do Atlético Catarinense

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Com oito rodadas finalizadas da Série B do Campeonato Catarinense, um dos destaques até o momento é o atacante do Atlético Catarinense, Alex Bruno. O jogador tem sido essencial e efetivo na zona ofensiva para a equipe, marcando seis gols nos jogos disputados, se tornando artilheiro da competição.Na última terça-feira a equipe conquistou sua primeira vitória no campeonato, vencendo o Tubarão por 2 a 1. Com grande atuação de Alex Bruno, o jogador comentou sobre a vitória e a excelente fase que vive.

- Conquistamos uma vitória muito importante que nos dá confiança para seguir evoluindo na competição. Fico feliz com minhas atuações e por estar ajudando a minha equipe marcando gols, espero continuar contribuindo da melhor maneira possível para alcançarmos nosso objetivo.